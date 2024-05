Michele Bravi, chi è il fidanzato? Mara Venier incalza ma lui glissa/ “Ci sono belle novità, l’amore c’è…”

Domenica In, Michele Bravi ha un fidanzato, chi è? Mara Venier incalza ma lui glissa: “L’amore c’è”

Chiusa la parentesi di giudice ad Amici 2024, Michele Bravi è stato ospite nella puntata di oggi di Domenica In per promuovere il suo ultimo singolo Umorismo Italiano in featuring con Gué Pequeno, singolo con sonorità molto diverse da quelle a cui lui ha abituato. Il giovane cantautore ha concesso una breve intervista in cui ha avuto modo di parlare della sua vita privata. Ha annunciato ufficialmente di avere un fidanzato Michele Bravi ma su chi è non si è sbilanciato limitandosi solo a dire: “Ci sono belle novità. È un bel periodo non faccio canzoni tristi”

Michele Bravi sul fidanzato, però, non si è sbilanciato più di tanto: “L’amore c’è e ci sta bene c’è tanta serenità”. Non ha rivelato la sua identità mentre di recente in un’intervista rilasciata ad Oggi ha confessato: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente… Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse ‘addio’ dovrei essere pronto a lasciarlo andare”.

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Michele Bravi ha parlato della collaborazione con Carla Bruni: “Io ho scritto questo pezzo in francese pensando a lei glielo mandato e lei si è innamorata ed il giorno dopo eravamo in sala d’incisione insieme” E poi ha aggiunto: “È stato uno degli incontri lavorativi più belli di sempre. Un duetto bello, spontaneo, bello bello. Lei è incredibile ha una naturalezza che è eleganza, ironia tutto quanto.” Ed infine ha raccontato una gaffe fatta sul set del film di Saverio Costanza: “Ho collezionato una figura orribile…Io entro nella roulotte dove ci parruccavano e vedo una persona che credevo di riconoscere e gli dico Gianni come sta pensando fosse Gianni Morandi e invece era Willem Dafoe.”











