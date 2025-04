Michele Bravi ha un fidanzato? “Stiamo insieme da due anni”

Nel corso degli ultimi anni, dopo aver attraversato tempi difficili, Michele Bravi è riuscito a ritrovare la serenità anche dal punto di vista sentimentale. Come dichiarato dallo stesso Michele Bravi, il suo cuore è tornato a battere per una persona da circa due anni, un amore che ha fatto riscattare i sogni di famiglia del noto cantante che abbiamo visto tornare anche al Festival di Sanremo nel 2024, intervistato da Oggi ha raccontato l’artista:

“Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche, fusionali” ha confessato ammettendo anche il suo salto di maturità degli ultimi tempi che lo porta inevitabilmente anche a scegliere diversamente rispetto al passato. Una ritrovata armonia per Michele Bravi, che non ha poi voluto fornire troppi altri dettagli riguardo alla relazione.

Michele Bravi e la storia finita male: “E’ stato il mio angelo”

Riavvolgendo il nastro, nella vita del cantante si scopre che c’è stata un’altra grande presenza, quella di un uomo che ha giocato un ruolo fondamentale nella sua vita proprio quando tutto sembrava perso. Michele Bravi rimase infatti sfortunato protagonista di un incidente nel 2018 nel quale perse la vita una persona, un evento che portò ad anni di terapia, ma a dare una mano nel guardare le cose da una prospettiva diversa ci pensò un’anima speciale.

Con quel ragazzo però la storia si è conclusa e Michele Bravi a tal proposito ha dichiarato: “Le nostre vite si sono divise semplicemente perché gli è scaduto il visto ed è tornato dall’altra parte del mondo, lasciarci andare è stato il più grande atto d’amore” le parole del cantante che ha speso parole davvero molto speciali per il ragazzo in questione.

