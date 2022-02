Michele Bravi, chi è l’ex fidanzato?/ “Ho capito di amarlo quando…”

Il gossip su Michele Bravi non si ferma mai. I riflettori sono puntati senza sosta sulla vita privata del giovane cantante, fresco di una bella esperienza al Festival di Sanremo, il cui palco ha calcato per la quinta volta. In seguito ad un bruttissimo incidente che gli ha cambiato la vita e lo ha tenuto a lungo lontano dalle scene, Michele Bravi ha finalmente ripreso in mano la sua carriera, grazie anche al supporto di una persona davvero speciale, vale a dire il suo ex fidanzato.

Michele Bravi dopo l'incidente e la lettera di Morgan/ "La musica è il suo scudo..."

Su questa persona speciale, Michele Bravi è sempre rimasto piuttosto abbottonato senza rivelarne l’identità. Ne ha però tessuto le lodi nonostante la loro storia sia terminata. “Oggi non c’è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato”, ha raccontato recentemente a Verissimo.

Michele Bravi dichiara amore a Tananai/ "Hai vinto tu a Sanremo come uomo". E lui...

Chi è l’ex fidanzato di Michele Bravi? “Condivisi con lui mesi della mia vita”

Mistero sulla reale identità dell’ex fidanzato di Michele Bravi, che pur non avendolo mai menzionato direttamente, lo ha descritto come un grande amore, ma anche colui che lo ha spunto verso una sorta di rinascita personale. “Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale”, ha spiegato Bravi sempre a Verissimo.

Serena Bortone, scuse a Michele Bravi/ "Domanda incidente? Mi spiace se l'ho ferito…"

In un’altra intervista rilasciata ad Huffington Post, invece, a proposito di sentimenti aveva detto: “L’amore non è un atto privato, l’amore è un atto pubblico, chi ama deve avere il coraggio di esporsi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA