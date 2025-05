MICHELE BRAVI, RITORNO AD ‘AMICI’ PER CANTARE “LO RICORDO IO PER TE”

Michele Bravi, chi è cosa sappiamo della vita sentimentale del 30enne cantautore e attore originario di Città di Castello che avremo l’opportunità di rivedere in televisione proprio questa sera? Nella nuova puntata serale di “Amici” che si appresta ad andare onda in fascia prime time su Canale 5 infatti, sarà particolarmente ricco il parterre di ospiti dello show condotto da Maria De Fillippi dato che, assieme all’artista umbro, si esibiranno anche Fedez e Clara (parliamo quest’oggi anche di questi a parte, in due ritratti dedicati appositamente a loro, NdR) e che lanceranno idealmente, e con due mesi buoni di anticipo, la prossima ‘battaglia’ dei tormentoni estivi. Qui, invece ci concentriamo su Michele Bravi, con un focus sul suo misterioso fidanzato e su una storia d’amore di cui non sappiamo molto.

In attesa di assistere all’anticipata esibizione di Michele Bravi sul palcoscenico di “Amici” possiamo dare brevemente conto della già lunga carriera del cantautore, noto soprattutto per aver trionfato nella settima edizione di “X Factor Italia” e diventato, negli ultimi anni, una presenza ricorrente (oltre che molto apprezzata) al Festival di Sanremo. Dopo aver trionfato nel talent show allora in onda su Sky, Bravi era stato anche uno dei tutor proprio ad “Amici” nella stagione televisiva 2017/2018, prima che un tragico incidente in moto (a seguito del quale era morto un uomo di 58 anni e per cui aveva patteggiato una pena di 18 mesi con sospensione della pena per omicidio stradale) creasse uno iato nella sua carriera, portandolo ad allontanarsi dalle scene fino al 2021, anno del suo ritorno annunciato in una celebre intervista concessa a “Verissimo”. La sua rinascita è segnata dal ritorno al Festival nel 2022 con “Inverno dei fiori”, brano molto amato dalla sua fan base.

BRAVI, “BASTA STORIE TOSSICHE E FUSIONALI: OGGI HO CAPITO CHE IN AMORE…”

E proprio attorno al palcoscenico del Teatro Ariston ruota un altro momento importante nella carriera e soprattutto la vita di Michele Bravi: nel 2017, proprio a ridosso di quell’edizione del Festival, aveva fatto coming out in una lunga intervista concessa a ‘Vanity Fair’, parlando dell’amore per un regista, la cui identità non era stata mai chiarita. Il cantautore umbro in quella circostanza aveva confessato una relazione di circa due anni con questo ragazzo, pur lasciando intendere una sessualità fluida e non negandosi la possibilità, in futuro, di innamorarsi anche di una ragazza. Tuttavia, quasi due anni fa, lo stesso Bravi era tornato ad aprire uno squarcio sui propri amori, rivelando di essere impegnato con una persona che, questa volta, pare essere lontana dai riflettori dello showbiz.

Chi è il presunto fidanzato di Michele Bravi e cosa sappiamo di questa relazione gelosamente custodita dal 30enne artista? “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente” aveva raccontato il diretto interessato al magazine ‘Oggi’, chiarendo tuttavia di aver detto basta a quelle relazioni che definisce “tossiche e fusionali”. Non solo: in quella lunga chiacchierata, pur non rivelando praticamente nulla circa l’identità del compagno (tanto che, al momento, non sappiamo se questa love story prosegua ancora o sia terminata), Michele aveva fatto auto-critica spiegando che, in passato, la colpa per amori finiti male non era degli altri: “Il problema ero io: ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie, e che se il mio uomo mi dicesse addio dovrei esser pronto a lasciarlo andare”.