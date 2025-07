Michele Bravi, chi sono gli ex fidanzati dell'artista ex X Factor? Oggi è felicemente fidanzato. Nel 2018 il drammatico incidente

Michele Bravi non ha avuto bisogno di fare coming out: il ragazzo non ha mai nascosto di essere omosessuale e ha avuto, nel corso degli anni, diverse storie d’amore più o meno importanti. Tra gli ex fidanzati di Michele Bravi sono diverse le storie che non hanno portato nulla di buono nella vita dell’artista ex X Factor, tanto da definirle “tossiche”. Da qualche anno, però, c’è un nuovo uomo nella vita di Michele Bravi, che ha raccontato come sia felice con una persona al suo fianco. A rivelarlo è stato proprio lui a Oggi: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente”.

Prima di legarsi a questo nuovo ragazzo, del quale non conosciamo l’identità, Michele Bravi ha avuto al suo fianco un “angelo”, come lo ha definito. Si tratta di un uomo del quale non ha mai reso nota l’identità, che però lo ha aiutato a superare il momento più difficile della sua vita, dopo l’incidente del 2018 nel quale una donna ha perso la vita. “Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto.” ha raccontato l’artista, parlando del compagno. Una storia poi conclusa perché il suo ex fidanzato aveva lasciato l’Italia, tornando “dall’altra parte del mondo”. A Michele resta però un bellissimo ricordo e un grande, enorme affetto per il suo ex.

Michele Bravi, nel 2018 il terribile incidente in cui morì una donna

Michele Bravi nel 2018 ha vissuto un dramma personale. Alla guida di un’auto di car sharing, con una manovra azzardata, provocò l’incidente nel quale morì una donna di 58 anni. Un enorme dolore per il cantante che ha risarcito la famiglia della vittima e poi patteggiato a un anno e sei mesi, con pena sospesa, per omicidio stradale. Un evento che ha sconvolto la vita del giovane artista che per anni si è affidato alla terapia per superare quel trauma.