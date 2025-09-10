Tra gli ultimi successi di Michele Bravi c'è un brano che parla del rapporto speciale coi suoi nonni e della malattia che colpì nonna Graziella

La carriera e la vita privata di Michele Bravi hanno vissuto momenti molto altalenanti, dettati da periodi personali molto difficili (legati anche al grave incidente di alcuni anni fa) e fasi creative estremamente positive. Il pubblico gli è sempre rimasto vicino e da quando è tornato in pista sono in tanti a seguire con ammirazione il suo lavoro e la sua musica. Tra i suoi brani più recenti, ce n’è uno in particolare che ha suscitato tenerezza e commozione.

Quello in cui cantante l’amore per i nonni malati, la canzone ‘Lo ricordo io per te’. Una canzone che ha coinvolto anche il mitico Lino Banfi, che negli ultimi anni di vita della moglie l’ha assistita a trecentosessanta gradi, tentando di rallentare la sua perdita di memoria. “I nonni sono amore assoluto, con loro puoi colorare fuori dai bordi”, aveva raccontato Michele in una intervista a 105 Take Away.

Michele Bravi, l’amore per i nonni e la canzone dedicata a loro: “Quando mia nonna si ammalò di Alzheimer…”

D’altronde Michele Bravi ha trascorso moltissimo tempo coi suoi amati nonni, soprattutto quando era piccolino. I suoi genitori, infatti, erano impegnatissimi con il lavoro e avendolo avuto presto non potevano permettersi di rallentare. “Per questo motivo sono cresciuto con i nonni, due contadini da cui ho imparato tantissimo. Avevano un’attitudine nel vivere le cose belle e le difficoltà”, il racconto di Michele Bravi. Poi la brutta malattia che colpì nonna Graziella e che portò via i suoi ricordi più preziosi. “Si ammalò di Alzheimer e non riconosceva più nessuno”, il ricordo amaro e doloroso di Michele Bravi.

Da qui è nato il progetto ‘Lo ricordo io per te’, al fianco dell’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, a cui appunto contribuiscono anche il mitico Lino Banfi (che interpreta Nonno Luigi) e Lucia Zotti nei panni di Nonna Graziella. Un progetto che ha scatenato grandi emozioni nei fan e ottenuto riscontri totali.