MICHELE BRAVI/ Dopo l’incidente la rinascita continua: canta “Bella d’estate” con Mika

C’è anche Michele Bravi tra i protagonisti della seconda serata dei Seat Music Awards. L’evento condotto su Rai Uno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada accoglie l’ex vincitore di X Factor, desideroso di mettersi alle spalle un periodo complicato. Il 25enne ha infatti da poco patteggiato un anno e 6 mesi di pena per omicidio stradale: il riferimento è a quanto accaduto nel novembre del 2018, quando Michele Bravi era rimasto coinvolto in un incidente in cui era morta una donna di 58 anni alla guida di un’auto. Dal momento che Michele Bravi è incensurato, la pena è stata sospesa. Intervistato lo scorso febbraio da Vanity Fair, Bravi ha così spiegato la decisione di patteggiare: “Mettersi a fare un processo pubblico nei confronti di qualcuno che non c’è più e far subire quel dolore a chi quella persona l’ha persa è una cosa che non farò mai. Ogni volta che si rievoca quel giorno per me è come mettere su un piatto comune qualcosa di molto privato. Prendersi la colpa è la scelta di questa consapevolezza. Mi interessava poter chiudere, almeno legalmente. Per interrompere questo ciclo di dolore”.

MICHELE BRAVI, LA COLLABORAZIONE CON MIKA

Cosa canterà Michele Bravi sul palco dei Seat Music Awards? Con ogni probabilità il suo nuovo singolo “La vita breve dei coriandoli” che tanto successo ha riscosso quest’estate nonostante il tenore scarsamente “estivo” del brano. Certamente più adatta al periodo la collaborazione con Mika sulle note di “Bella d’estate” che Michele Bravi ha così riassunto sui suoi social: “Sono affascinato dall’attenzione che ha avuto Mika nel voler riscoprire e ripresentare al pubblico un gioiello raro della nostra musica. È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano”. Michele Bravi è pronto dunque a rilanciare la sua esistenza. Il primo passo è stato forse la partecipazione ad “Amici Speciali”, che lui ha così commentato: “Ieri si è conclusa un’esperienza tanto importante e bella. È stato un onore infinito far parte del cast di “Amici Speciali”. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa manifestazione e che hanno permesso a noi artisti di mettere la creatività a disposizione di un fine più grande”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA