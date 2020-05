Michele Bravi/ Dopo l’incidente, la rinascita passa dalla De Filippi (Amici Speciali)

Pubblicità

La rinascita di Michele Bravi passa dalla musica e da Maria de Filippi, questo è certo. Oggi prenderà il via Amici Speciali e sul palco di questa storica gara dei vip salirà anche lui, Michele Bravi, l’ugola d’oro di X Factor e uno dei più profondi e intensi interpreti italiani, almeno nella “categoria” giovani. Purtroppo un brutto incidente lo ha tenuto lontano dal mondo dello spettacolo per un po’ almeno fino a quando proprio la sanguinari non lo ha voluto ad Amici come consulente/professore dei ragazzi. Alla fine però il suo vero momento di gloria arriverà questa sera quando Bravi proverà a lasciarsi tutto alle spalle salendo sul palco per concorrere a questa gara speciale che ha un fine ultimo, la beneficenza a favore della Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus. Quale modo migliori di ricominciare se non passando dalla De Filippi e dalla sua musica? Pronto per il suo rilancio è “La Vita Breve dei Coriandoli”, nuovo singolo di Michele Bravi che anticipa l’album “La Geografia Del Buio”, posticipato a causa della pandemia ad una data non ancora annunciata.

LA RINASCITA DI MICHELE BRAVI PASSA DA MARIA DE FILIPPI E AMICI SPECIALI

Ma cosa è successo a Michele Bravi in questi ultimi anni lontano dal mondo della musica e dai riflettori? Sparire per un po’ è stata una scelta sua, una scelta arriva dal profondo del suo animo ferito in seguito ad un incidente in cui una donna ha perso la vita. Nel 2018 Michele Bravi si è trovato ad affrontare un periodo difficile soprattutto quando nel mese di novembre, in un incidente stradale a Milano, una motociclista di 58 anni ha perso la vita. Questo lo ha portato a cancellare i suoi impegni e a farsi da parte lasciandosi andare ad un lungo periodo di buio e silenzio che ha tenuto con il fiato sospeso i fan. Lui stesso prima di “chiudere” con tutto, ha lanciato il suo messaggio: “È come se avessi qualcosa davanti gli occhi per cui non vedi più le cose come prima. Anzi, quasi non mi ricordo più come era prima. Ora anche il silenzio per me ha un altro suono”. Per lui è arrivato il momento di “raccontare un pezzo del suo labirinto” e da questa sera ci porterà dentro con Amici Speciali.



