Michele Bravi è fidanzato?/ “Capito di amare il mio ex quando l’ho lasciato andare”

Il cantante Michele Bravi è ancora single. Il ventiseienne, a quanto pare, non ha più provato grandi emozioni da quando ha rotto con il suo ex fidanzato. Al momento è concentrato su se stesso, sul suo benessere fisico e mentale, sulla sua serenità e sulla sua arte da coltivare. Fresco dell’esperienza al Festival di Sanremo, il giovane cantante ha dichiarato di essere single e di non avere nessun grande amore nella sua vita.

Gli ultimi due anni sono stati difficili anche per lui, che si è dovuto rimboccare le maniche per ritrovare la giusta serenità: “Oggi non c’è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato”, ha raccontato a Verissimo in un’intervista concessa a Silvia Toffanin.

Dalle sue canzoni si intende subito che l’amore è qualcosa di molto importante e impattante nella vita di ognuno di noi. I suoi brani, non a caso, raccontano emozioni travolgenti, intense, che hanno permesso una sorta di rilasciata. Michele Bravi è stato fidanzato per diverso tempo con un ragazzo di cui non si sa il nome. Una persona importante, che lo ha aiutato a riprendersi dopo il brutto incidente di qualche tempo fa.

“Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi. Ho capito che l’amavo quando l’ho saputo lasciare andare via”, ha raccontato.

