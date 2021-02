Michele Bravi è fidanzato?/ “Ora sono single ma una persona speciale..”

Verissimo ospiterà oggi pomeriggio Michele Bravi pronto a raccontare del suo periodo buio e di quello che è successo in questi tre anni nella sua vita privata e non solo ma dirà qualcosa sul suo fidanzato? I fan sono sempre pronti a trovare curiosità e capire i gossip legati ai propri beniamini e anche in questo caso è così, specie perché Michele Bravi è davvero molto amato e l’alone di mistero che ha sempre ben nascosto la sua vita privata, ha reso tutto ancora più interessante. Oggi il cantante sarà ospite a Verissimo e sicuramente una domanda sul suo attuale stato arriverà ma quale sarà la risposta? Al momento sembra che le fan possono dormire sonni tranquilli perché Michele Bravi si professa single, almeno al momento, ammettendo però di aver lasciato sfuggire una persona importante, quella che ha definito un angelo.

Michele Bravi è fidanzato? “Ora sono single…”

Non abbiamo mai scoperto nomi riguardo agli ex di Michele Bravi e anche questa persona che gli è rimasta accanto dopo il terribile incidente del 2018 è tenuto ben segreto. Le uniche cose che Michele Bravi ha spiegato su di lui è che è stato l’angelo che lo ha portato via dal tunnel buio in cui era finito ma lo stesso che lui si è lasciato sfuggire non accorgendosi del sentimento e dell’affetto che li stava legando. Adesso questa persona si troverebbe all’estero ma non sappiamo altro su di lui e nemmeno quanto tempo sia durate la loro relazione. Ne scopriremo di più oggi pomeriggio?



