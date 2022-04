Michele Bravi è fidanzato? “Sono fluido”/ “L’incidente? Le canzoni nate dopo grazie a…”

Michele Bravi è fidanzato? Oggi sarebbe single

Il cantante Michele Bravi sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica. Inevitabilmente l’attenzione dei telespettatori si concentrerà sulla vita privata dell’artista, domandandosi in primo luogo se sia o meno fidanzato. Al momento Bravi, reduce dalla passata edizione del Festival di Sanremo con il brano “Inverno dei fiori”, risulterebbe single. Il 26enne ha deciso di concentrare tutta la sua attenzione sulla ricostruzione della sua serenità e del suo equilibrio, venuti meno dopo il brutto incidente che lo coinvolse nel novembre del 2018 e che gli ha cambiato la vita.

Se da quell’incidente si è ripreso grazie ad una persona speciale, oggi tuttavia Michele Bravi sarebbe single, almeno stando alle sue dichiarazioni rilasciate nell’ultima intervista alla trasmissione Verissimo, alla quale ammise: “Oggi non c’è nessuno. Negli ultimi due anni ho fatto un percorso di terapia che ha richiesto un impegno di energie molto forti e a cui sono molto grato”.

In merito al gossip sulla sua vita privata, Michele Bravi è sempre voluto essere estremamente sincero. In una intervista del 2017 a VanityFair, poco prima del suo esordio al Festival di Sanremo, il cantante aveva parlato del suo coming out ammettendo: “Non ho bisogno di fare coming out perché nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo, e penso che nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un’emozione per una persona dello stesso sesso”. Michele ha sempre rinunciato a qualunque tipo di etichetta sul suo conto ed in merito aveva detto: “Preferisco parlare di relazioni fluide”.

Le sue canzoni ci hanno abituato a parlare di sentimenti forti e di un amore coinvolge ed intenso e proprio questo avrebbe permesso a Michele Bravi di rinascere dopo il dramma dell’incidente. Per un periodo lungo che andò a coincidere con uno dei più difficili della sua vita, Michele ha avuto al suo fianco la presenza di una persona speciale della quale non ha mai fatto trapelare il nome ma che fu fondamentale nel suo processo di rinascita: “mi ha dato le coordinate e mi ha chiesto di tornare a usare la creatività per raccontare tutto questo. E sono nate queste canzoni”, aveva dichiarato al Corriere della Sera.











