MICHELE BRAVI È FIDANZATO?/ “C’è una persona al mio fianco, sono felice”

Michele Bravi, in collegamento con Verissimo in vista della finale di Amici 2023, ha rivelato di essere fidanzato. L’identità della persona con cui ha una relazione, tuttavia, non è stata svelata. “È un periodo in un mi sento pieno d’amore, sono felice. Ho avuto modo di dedicarmi molto al mio privato in questo periodo. C’è una persona al mio fianco e si sta creando una bella realtà, un bel fuoco. Ho voglia di raccontarlo anche dal punto di vista musicale. È un momento intenso nel bene”, ha ammesso.

È per questo motivo che i fans dovranno aspettarsi delle canzoni proprio sul tema dell’amore nel prossimo disco, anche se non si sa quando quest’ultimo arriverà. “Io sono uno che ci mette molto a scrivere. Ho bisogno di abitare lo spazio vuoto, quello del foglio bianco. Spero di riuscire a pubblicare entro un anno. Dall’ultimo Sanremo mi sono fermato. Mi sto adattando all’essere uomo, nella mia testa sono ancora adolescente. Sto mettendo insieme i pezzi e anche le canzoni si stanno riordinando”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

MICHELE BRAVI E’ FIDANZATO?

Michele Bravi è fidanzato? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con l’approfondimento e le storie di “Verissimo”, nel salotto televisivo del programma in onda su Canale 5 sarà di scena il 28enne cantautore originario di Città di Castello: il suo ritorno nel programma condotto come sempre da Silvia Toffanin il giudice di “Amici” sarà in compagnia di un altro volto noto al pubblico del talent show condotto da Maria De Filippi, e se quest’oggi in un altro pezzo ci occupiamo della vita privata e sentimentale dell’artista lucana qui invece accendiamo i riflettori su quella del vincitore della settima edizione di X Factor e sul suo coming out.

Come è noto, già da qualche anno Michele Bravi ha deciso di uscire allo scoperto in merito al proprio orientamento sessuale: pur non preferendo definirsi gay, il cantante umbro aveva parlato di identità “fluida” e anche di un ragazzo di cui era innamorato. Ma oggi il giudice di “Amici” è fidanzato o no? A quanto ne sappiamo potrebbe esserci qualcosa con Giuseppe Giofrè, modello e coreografo pugliese (è originario di Gioia Tauro) ma che ha vissuto a Los Angeles e che nel corso della sua carriera ha ballato assieme a popstar del calibro di Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Taylor Swift e Ariana Grande. Anche lui giudice nel cast dell’ultima edizione di “Amici”, si è raccontato di recente alla Toffanin senza però entrare nei dettagli della sua vita amorosa: lui e Bravi sono stati al centro di diverse voci di gossip che parlerebbero di un flirt tra di loro.

MICHELE BRAVI E GIUSEPPE GIOFRE’, PRESUNTO FLIRT: SOLO SMENTITE, MA…

“In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca” aveva chiarito Giuseppe Giofrè, forse infastidito da alcune speculazioni e notizie rilanciate sui social e anche da siti specializzati sul gossip. Pure nella sopra citata intervista a “Verissimo” il 30enne coreografo aveva parlato di amore ma senza mai sbilanciarsi sulle relazioni avute in passato e sui sentimenti che proverebbe in questo periodo. Insomma pare che al momento Giuseppe sia single dato che poco tempo fa è finita una storia iniziata a suo dire nel 2019. E per quanto riguarda invece Bravi? Il cantante si era lasciato andare a fine marzo a un post sibillino che aveva mandato in visibilio la propria fan base…

“Io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ma ora è da un po’ che non pubblico canzoni” era stata la sua confessione con la quale aveva lasciato intendere (pur senza mai dichiararlo e senza nemmeno confermarlo poi in seguito) che nella sua vita al momento potrebbe esserci una persona che lo rende felice. Il siparietto era nato dalle punzecchiature dell’altro giudice, Cristiano Malgioglio, che aveva provocato i due ragazzi dicendo che lui ha “il coraggio di dire le cose, mentre loro no…”. “Il coraggio magari arriverà” è stata la replica di Giofrè, a cui Malgioglio aveva ribattuto affermando di non credere che il ballerino non abbia una liaison e suscitando la replica di Bravi a proposito del ‘songwriting’ e delle canzoni tristi. Insomma, resta il mistero: l’impressione è che tra i due non ci sia nulla se non una stima reciproca e simpatia: ma conoscendo la discrezione di Michele e contando che Giuseppe da poco esce da una storia c’è da credere loro. Se son rose fioriranno: o avrà davvero ragione Malgioglio?











