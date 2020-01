Michele Bravi è fidanzato?/ “Vicino a me un angelo, la persona più importante ma…”

Michele Bravi parla per la prima volta in tv dopo il tragico incidente nel quale è stato coinvolto nel 2018 e per il quale una donna è morta. Lo fa a Verissimo, tirando in ballo una persona speciale che gli è rimasto accanto in quei momenti difficili. «Ho avuto una fortuna enorme: avere un angelo vicino», dice il cantante nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Ma chi è la persona speciale di cui parla? Michele Bravi non rivela l’identità, ma spiega: «Lui adesso non fa più parte della mia vita soltanto perché si è trasferito all’estero». Su quello che invece prova per questa persona si sbilancia: «Questa persona, che posso ritenere la più importante della mia vita, è stata salvifica». L’artista prosegue infatti chiarendo che questa persona lo ha aiutato a tornare pian piano alla vita, alla realtà. E lo ha fatto dandogli consigli ben diversi da quelli che riceveva dagli altri. «Secondo lui dovevo assorbire questo dolore da solo promettendomi però che mi avrebbe tenuto la mano per tutto il tempo». Resta il mistero su questa persona che ha aiutato l’ex vincitore di X Factor. Ad esempio c’è chi si chiede se ci sia più di una semplice amicizia tra Michele Bravi e questa persona speciale.

MICHELE BRAVI È FIDANZATO? L’OUTING E I RUMORS…

Sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, Michele Bravi dichiarò di essere «fluido» riguardo il suo orientamento sessuale. In effetti ha sempre respinto qualsiasi etichetta, preferendo non scegliere se definirsi omosessuale o bisessuale. Proprio a Verissimo puntualizzò tempo fa: «Tutti dicono che ho fatto outing o coming out, in realtà la giornalista mi ha chiesto di una ragazza e io l’ho corretta dicendo che si trattava di un ragazzo. Con questa persona le cose non sono andate bene, la storia è finita». Inizialmente i fan erano convinti che fosse fidanzato con la youtuber Alice Venturi, con cui invece non c’è mai stata una relazione. Prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2017 rivelò di essersi innamorato di un uomo, di professione regista. «È durata due anni ma, in termini di quello che succedeva tra noi, forse qualche giorno. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante», raccontò a Vanity Fair. Ora tira in ballo questa persona speciale che non fa più parte della sua vita ma che l’ha aiutato nel momento più difficile per lui, al punto tale da essere definita «salvifica».

