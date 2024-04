Michele Bravi e l’incidente in macchina del 2018/ 1 anno e 6 mesi per l’omicidio di Rosanna Colia

Michele Bravi, tra gli ospiti previsti nella giornata di oggi nella trasmissione Verissimo, potrebbe tornare a parlare dell’incidente in macchina avuto nel 2018 e che ha rappresentato (tanto per la sua vita, quanto per la carriera) una sorta di spartiacque, tra un prima spensierato e giocoso e un dopo più cupo e triste. In generale, nel corso degli anni solamente in pochi e rari casi ha parlato dell’accaduto, lasciando le descrizioni dettagliate ai suoi legali, in segno di rispetto nei confronti dei famigliari della vittima.

Come anticipavamo poco fa, l’incidente risale al novembre del 2018, quando Michele Bravi si trovava su una macchina a noleggio in quel di Milano, intento a svoltare “a sinistra per accedere ad un passo carraio“, come ha ricostruito il suo legale dopo il processo. In quel momento, però, una moto con a bordo la 58enne Rosanna Colia centrò in pieno sul fianco sinistro l’auto del cantante, sbalzando la donna più in là sul manto stradale e lasciandola senza vita alle poche ore che sopravvisse all’ospedale San Carlo. Ovviamente Michele Bravi si fermò a prestare soccorso e non ha mai negato le sue responsabilità, scegliendo però di chiudersi nel silenzio e nella riflessione piuttosto che ‘approfittare’ dell’onda dell’attenzione mediatica.

Michele Bravi: la depressione dopo l’incidente e l’aiuto di Maria De Filippi

In seguito all’incidente mortale per la 58enne è stata aperta, nei confronti di Michele Bravi, un’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, poi confermata con un patteggiamento in tribunale in un secondo momento e tramutata in una condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. L’artista riuscì, quantomeno, a farsi sospendere la pena evitando, così, l’effettiva reclusione in un penitenziario.

Nonostante il ‘lieto’ fine processuale per Michele Bravi, per diversi anni dopo l’incidente ha sofferto, cadendo nel profondo e buio baratro della depressione che lo costrinse a prendersi una pausa e ad annullare tutti i concerti che aveva in programma quell’anno. Dopo una lunga lotta interiore, vide l’uscita del tunnel quando Maria De Filippi gli tese una mano e, raccontò, “mentre tutti mi chiedevano ‘Come stai?’ (..) lei mi ha chiesto semplicemente di cantare” ad Amici.

