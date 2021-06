Michele Bravi e Sophie and the Giants/ Annunciato il brano Falene, uscita 18 giugno

Il cantante italiano Michele Bravi, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato un nuovo brano in collaborazione con i Sophie and the Giants, un gruppo britannico. L’annuncio è giunto sui social dei due artisti, precisamente su Instagram, sia con un post dedicato quanto con una stories. Nel dettaglio si vede la foto della cover della nuova collaborazione, quella che sembrerebbe essere una ragazza di schiena mentre si “auto-abbraccia”, completamente nuda tranne dei vistosi anelli alle dita. Il nuovo pezzo si chiamerà “Falene” e uscirà la prossima settimana, precisamente il 18 giugno 2021, fra due venerdì.

Il post del cantautore perugino è diventato nel giro di breve tempo virale, tenendo conto che ha raccolto circa 35mila like e numerosi commenti, fra cui anche quelli di personaggi del mondo dello spettacolo come Elodie, Federica Abbate, Matteo Romano, ovviamente gli stessi Sophie and the Giants, ma anche Chiara Galiazzo, Virginia Di Giorgio, Davide Napoleone e molti altri ancora. Per Michele Bravi si tratta quindi del secondo singolo per questo anno, dopo l’uscita di “Mantieni il bacio” (per cui è stato realizzato anche un videoclip) dello scorso gennaio, senza dimenticarsi della collaborazione con Annalisa “Il mondo prima di te”.

MICHELE BRAVI E SOPHIE AND THE GIANTS ANNUNCIANO FALENE: BREVE BIO DELLA BAND BRITANNICA

Per quanto riguarda invece i Sophie and the Giants, si tratta di un gruppo britannico che è stato fondato a Sheffield nel 2015, su idea della cantante e frontwoman Sophie Scott, quella che si vede più spesso sulla pagina Instagram della stessa band d’oltre Manica. Inizialmente il gruppo era composto da alcuni amici musicisti della Scott, prima di lasciare la formazione; nel 2017 erano quindi subentrati il batterista Chris Hill, il bassista Bailey Stapledon e il chitarrista Toby Holmes, tutti studenti di educazione musicale al Guildford Music College, e attuali membri del gruppo. La band suona musica indie pop e l’ultimo brano uscito è il singolo del 2021 “Right now”.

