Michele Bravi e Sophie and The Giants/ “La mia estate con lo spirito delle falene”

E’ uscito venerdì 18 giugno il singolo di Michele Bravi con Sophie and The Giants. Si intitola “Falene” ed è la prima collaborazione tra i due artisti. Lei si chiama Sophie Scott, è un’artista internazionale di origine britannica che in Italia è molto conosciuta grazie ai successi di “Hypnotized” del 2020 (triplo disco di platino) ed il più recente “Right Now“. Il nuovo singolo con Michele è un pezzo dal respiro internazionale, dal ritmo ipnotico e dalle sonorità che trasportano l’ascoltatore in un mondo esotico.

Tra suoni dance e melodie pop, il testo (scritto da Michele Bravi, Federica Abbate, Davide Petrella, Mike Kintish, Sophie Scott e Francesco “Katoo” Catitti che ha curato anche la produzione) è un invito ad inseguire la vita e tutte le sue emozioni. Lasciarsi dietro ciò che si vuole dimenticare per andare alla scoperta di nuove esperienze, senza smettere di ballare, avvolti dalle ombre come le falene di notte. In occasione dell’uscita del brano, i due artisti sono stati intervistati da All Music Italia. Michele ha rivelato la sua importanza per affrontare l’estate: “L’immagine delle falene è stata illuminante. Sono animali notturni che convivono con il buio ma allo stesso tempo sanno come sopravvivere alla luce. E’ uno spirito che io condivido e per questo racconto l’estate in questa maniera“.

Michele Bravi: “Cito la Colombia non a caso”

“Falene” è un pezzo diverso dal background che conosciamo di Michele Bravi, si avvicina molto di più allo stile di Sophie. Il cantante ha spiegato ad All Music Italia proprio la differenza con il suo precedente lavoro, l’album “La geografia del buio”, che descrive un po’ come una casa con più stanze, ed il nuovo singolo come “la stanza nella quale io sono pronto ad accogliere le persone che arrivano dall’esterno”. La ricerca del sound è stata la parte più complessa, ha rivelato Michele, e per trovare quello giusto si è concentrato sulla musica della Colombia: “Nel pezzo cito la Colombia e non lo faccio a caso. Ho una grandissima relazione personale con il paese sudamericano. La sua cultura mi ha insegnato tanto“.

Michele Bravi si sta preparando a partire per un tour estivo piano e voce durante il quale farà tappa a Teramo, a Jesolo, a Catania, a Villanova di Ostuni e in altre località ancora da annunciare. Questo in attesa dei concerti invernali che lo porteranno in giro per l’Italia a cantare il suo album. Insieme a Sophie and The Giants, inoltre, stanno lavorando per poter esibirsi insieme su un palco con la loro “Falene”.

Sophie and The Giants: “Il popolo italiano ha buon gusto”

Durante l’intervista con All Music Italia, la cantante britannica Sophie Scott ha confessato di aver sempre ascoltato tanta musica italiana, e che le piace anche! Per Michele ha speso parole davvero speciali dicendo: “Mi piace tutto di quello che crea. Ha una capacità unica di scrivere i testi e sa descrivere benissimo il rapporto tra buio e luce”. A suo dire, si assomigliano tanto e se hanno lavorato bene assieme è per un’affinità che si è creata fin dal primo incontro.

La collaborazione dei due artisti sta già riscuotendo un notevole successo e “Falene” si presta ad essere tra i pezzi più ascoltati e suonati in radio nei prossimi mesi estivi. Un’ulteriore conferma per Sophie and The Giants che non si aspettava neanche tutto il riscontro positivo avuto nel nostro Paese dal 2020 con “Hypnotized”. Per quel brano ha avuto l’opportunità di collaborare con il Dj Purple Disco Machine, insieme hanno dato vita ad una canzone che riporta molto alla disco music italiana: “Devo dire che il pubblico italiano è attento e ha buon gusto”.

