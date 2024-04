Michele Bravi: “Ecco perché sono così scrupoloso nei giudizi ad Amici 23″/ “Nelle esibizioni mi colpisce…”

Michele Bravi spiega perché ad Amici 23 è così scrupoloso e cosa guarda nelle esibizioni dei concorrenti

Michele Bravi è alla sua seconda esperienza come giudice del serale di Amici, e proprio nel corso della quarta puntata si è reso protagonista con una scelta inaspettata. Arrivato il momento di dare la sua votazione e, insieme agli altri due giudici, scegliere il nome dell’eliminata tra Sarah e Lil Jolie, Bravi si è tirato indietro, chiedendo del tempo e una prova extra per le due cantanti.

Una scelta che il cantante ha spiegato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “[…] quando entro nel ruolo di giudice divento molto scrupoloso. – ha esordito – So che cosa vuol dire essere dall’ altra parte, perchè il mio percorso artistico è iniziato in un talent (X Factor vinto nel 2013). Quindi mi immedesimo in ciò che provano i ragazzi alla ricerca di un pubblico e di una propria strada. E prima di formulare un giudizio ci penso bene.” Così ha spiegato cosa guarda nelle esibizioni dei concorrenti: “Il carisma che è come una bella luce da seguire: la perfetta adesione tra cosa si canta, come lo si canta e ciò che l’artista è.”

Michele Bravi, dai look ad Amici 23 al duetto con Carla Bruni

Nel corso dell’intervista, Michele Bravi ha parlato anche dei look che sfoggia ad Amici 23 e non solo: “Ho un legame forte col mondo sartoriale e una grande amicizia con stilisti che stimo, come Antonio Marras e Fausto Puglisi. Amo giocare con la moda. Adesso il fil rouge che voglio trasmettere è la mia serenità.”

Molti si chiedono se, proprio al serale di Amici 23, Michele tornerà ad esibirsi, magari in duetto con Carla Bruni nel loro nuovo singolo ‘Malumore francese’. Lui ha risposto: “Mi piacerebbe molto collaborare ancora con lei, Ho apprezzato molto la genuinità e la generosità con cui è entrata con la sua creatività nel mondo della mia scrittura. Ci sentiamo spesso al telefono, ma adesso non riusciamo ad incrociare i nostri impegni. Alla prima occasione utile però lo faremo!”

