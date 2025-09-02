Michele Bravi, il terribile dramma dell'incidente nel 2018: ha perso la vita una donna dopo una sua manovra accidentale. Lo ha aiutato il suo ex compagno

Nel 2018 Michele Bravi è rimasto coinvolto nel 2018 in un terribile incidente che ha portato alla morte di una donna. Il cantante stava guidando un’auto quando ha effettuato un’inversione vietata, per immettersi contromano in una via: ha colpito, in maniera fortuita, una donna di 58 anni a bordo di una moto, sbalzata via dopo il terribile impatto con la macchina condotta dall’artista. La povera donna è morta poco dopo in ospedale. Un terribile trauma per Michele Bravi, che ha sofferto particolarmente per quanto accaduto, allontanandosi per diverso tempo dal mondo della musica e occupandosi non soltanto delle conseguenze legali dell’incidente ma anche di quelle psicologiche, avendo avuto non pochi problemi dopo quanto successo.

Dopo l’incidente, Michele Bravi ha patteggiato a un anno e sei mesi con pena sospesa. Il cantante, accusato di omicidio stradale, ha visto accolte le richieste dei suoi legali, in accordo co il Pm, che ha scelto di non mandarlo dietro le sbarre. Il cantante, inoltre, ha riscarcito la famiglia della vittima: non è chiara la cifra che ha dovuto sborsare l’artista nei confronti dei familiari della donna di 58 anni che era a bordo di una moto al momento dell’incidente.

Michele Bravi è fidanzato? “Il mio ex mi ha aiutato”

Prima di fidanzarsi con il suo attuale compagno, Michele Bravi ha avuto un fidanzato che lo ha aiutato nel periodo più duro della sua vita, dopo l’incidente stradale che è stato la vita a una donna. Michele Bravi ha raccontato del suo ex compagno definendolo “un angelo” e affermando ancora: “Credo sia la persona più umana che abbia conosciuto”. L’amore con l’ex fidanzato, poi tornato dall’altra parte del mondo dopo la scadenza del visto per rimanere in Italia, è scoppiato proprio in quel duro periodo in cui Michele Bravi stava cercando di tornare alla sua vita dopo l’incidente nel quale è morta una donna.