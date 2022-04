Michele Bravi/ “Inverno dei fiori” certificato Disco d’Oro: il messaggio ai fan

Anche Michele Bravi intraprenderà il viaggio della musica di Battiti Live, in programma oggi, lunedì 11 aprile 2022, su Italia 1. Oltre alla serenità, il giovane artista ha ritrovato il successo. Lo dimostrano i numeri registrati dall’album Inverno dei fiori, che è stato certificato Disco d’Oro. Un risultato che l’ex allievo di Amici ha voluto commentare nei giorni scorsi con un post su Instagram in cui ha espresso la sua totale riconoscenza nei confronti dei suoi fan. “Grazie sempre“, ha scritto infatti Michele Bravi, il quale anche per le sue vicissitudini ha imparato a non dar nulla per scontato.

Non lo è neppure il suo successo, anche se meritato, visto lo straordinario talento di cui è dotato Michele Bravi. Come quello di saper dire le cose con le parole giuste. Già in occasione del concerto del Primo Maggio, l’anno scorso, evidenziava l’importanza dell’uso delle parole, perché “anche quelle più leggere possono avere un peso da sostenere enorme“. Ma oltre a saper parlare, bisogna saper ascoltare, una lezione che ha imparato e che ha condiviso recentemente nel monologo a Le Iene.

MICHELE BRAVI E I SUOI “SCAMBI DI UMANITÀ”

Se siamo nati con due orecchie e una sola bocca, c’è una ragione precisa per Michele Bravi: dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno. Per lui trasformare le parole in canzoni è naturale, ma ciò nasce dalla necessità che accomuna tutti, essere ascoltati. Se poi si ascolta con l’intento di capire, allora si può scoprire l’umanità do chi si ha accanto. Una umanità che caratterizza l’artista, che si differenza da molti colleghi per profondità e introspezione.

“Uno scambio di umanità prima che un grande team di lavoro“, scriveva non a caso parlando proprio di Inverno dei fiori. Una canzone sì d’amore, ma che approfondisce il concetto di umanità, empatia e condivisione, un intreccio umano che è l’unica strada per imparare ad amare. Dopo essersi esibito al Festival di Sanremo 2022, Michele Bravi tornerà a farlo dal vivo in alcuni dei più importanti teatri d’Italia grazie a Vivo Concerti. La tournée ha inizio domenica 15 maggio a Torino, presso il Teatro Colosseo, proseguirà poi a Padova, Milano, Bologna e Roma.

