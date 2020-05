Michele Bravi/ La rinascita musicale “grazie” a Maria De Filippi (Amici Speciali)

Pubblicità

“La vita breve dei coriandoli” è il brano con il quale Michele Bravi torna sul palco. Venerdì scorso, per la prima volta dopo la lunga pausa, il cantante è tornato ad esibirsi e lo ha fatto ad Amici Speciali, il nuovo format di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un ritorno che ha colpito tutti: Michele è lo stesso, seppur diverso. Lui stesso, d’altronde, ha di recente ammesso di non sentirsi più il ragazzo di una volta. “Quando rivedo le mie vecchie immagini – io a Sanremo, io su un palco di qualche tour – è come se stessi guardando non dico uno sconosciuto, ma una persona che vive nel palazzo di fronte al tuo: la riconosci ma non sai bene chi sia, non la stringi”, ha dichiarato il cantante in una recente intervista. L’incidente ha cambiato la sua vita ma Michele torna sul palco in punta di piedi e con una canzone che esplicita il periodo negativo vissuto dall’artista ma anche la rinascita.

Michele Bravi ad Amici Speciali: il grazie a Maria De Filippi

Una rinascita musicale che arriva sul palcoscenico di Amici Speciali assieme ad altri noti artisti. Un ritorno che è stato molto apprezzato dai fan di Michele Bravi che sui social per l’artista hanno avuto soltanto commenti positivi. L’esibizione in “bianco e nero”, coreografata da Giuliano Peparini, è stata la perfetta rappresentazione del periodo che Bravi ha vissuto. Lo stesso cantante ha ammesso che essere ad Amici Speciali è per lui un’esperienza strana ma comunque molto entusiasmante. Anche perché “Ero abituato anche solo a uno studio come quello del programma, ora no. – e ancora ha dichiarato – Maria mi sta vicino e le sono grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con dei problemi. Lei mi guarda come un artista. Spero il mio messaggio arrivi a tanti”. Ricordiamo che il singolo “La vita breve dei coriandoli” fa parte del suo nuovo album “La geografia del buio”.



