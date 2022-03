Michele Bravi, l’incidente e la rinascita/ “I nonni mi hanno insegnato l’umanità, oggi sono molto felice”

Michele Bravi sarà ospite della puntata pomeridiana di Amici 21 di oggi, domenica 6 marzo 2022. Il giovane artista è reduce dalla sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2022 con il brano “Inverno dei fiori” (che avrà modo di presentare nel corso della sua ospitata). Un ritorno molto gradito dal pubblico del talent di Canale 5. In più occasioni Michele è stato ospite della trasmissione di Maria De Filippi e proprio poco prima del suo approdo sull’ambito palcoscenico dell’Ariston, aveva rivolto alla nota conduttrice un ringraziamento speciale per averlo aiutato con il disco e sempre sostenuto ed incoraggiato anche nei momenti più bui.

A proposito della sua canzone sanremese, Michele Bravi era stato accolto con grande amore da Mara Venier nella sua trasmissione Domenica In. Nelle passate settimane il cantante aveva spiegato cosa ha rappresentato per lui quest’ultima partecipazione, la prima durante la quale non ha potuto chiamare i suoi nonni al termine dell’esibizione: “Quest’anno era il primo anno in cui alla telefonata non avrebbe risposto nessuno, ed io ci tenevo a ricordare il loro legame”, aveva detto, “Se c’è una lezione che mi hanno insegnato è proprio l’umanità”.

Michele Bravi e la sua rinascita dopo gli anni bui dell’incidente

Dopo il periodo buio vissuto negli anni passati a causa del drammatico incidente del quale è stato protagonista, Michele Bravi è riuscito finalmente a tornare a sorridere. Un traguardo giunto dopo un percorso di crescita non semplice e per arrivare al quale ha avuto bisogno di tanto e faticoso lavoro dietro: “Credo di aver sempre incontrato nella mia vita persone luminose. E quando sono totalmente loro stesse anche tu vuoi esserlo”, aveva ammesso nella trasmissione di Rai1.

Oggi si è detto “molto felice” e proprio l’ultimo Festival di Sanremo al quale ha preso parte ha rappresentato il simbolo della ripartenza, dopo due anni di blocco totale. Quest’anno ha ammesso di sentirsi più sicuro e consapevole di se stesso. “Ho anche perso il pudore”, ha confidato, “Non ho più paura a usare il corpo, la mia vita, quello che sono, per raccontare la creatività che ho in testa”. Di recente Bravi è stato citato anche da Morgan nel corso della trasmissione Belve: “Pensi che sto sentendo segretamente Michele Bravi al telefono in questi giorni. Se mi scoprono rischia che magari canta qualche canzone decente…”, aveva detto Castoldi, lanciando una frecciatina al cantautore. Battuta alla quale però Bravi non ha replicato.

