Michele Bravi/ Nuove foto dopo l’incidente, i fan colpiti: “Riprenditi la tua vita”

Era atteso da mesi il ritorno sui social, e in particolare su Instagram, di Michele Bravi. Il cantante, dopo l’omicidio stradale che ha portato alla morte di una persona, ha deciso di allontanarsi dai media e dal popolo social e vi ha fatto ritorno solo di recente. Il cantante è cambiato, inevitabilmente, e anche i suoi tantissimi fan se ne sono accorti. Non per questo, però, lo hanno abbandonato, anzi, gli sono più vicini che mai. Lo palesano anche i tantissimi commenti che Michele ha ricevuto sotto il suo ultimo post. Bravi ha pubblicato nuove foto su Instagram. Ancora una volta niente colori: si tratta di scatti in bianco e nero, che probabilmente rispecchiamo questo momento particolare e sicuramente delicato della sua vita personale e lavorativa.

Michele Bravi, i fan al suo fianco: “Riprenditi e…”

Nelle nuove foto, scattate da Riccardo Torri, Michele Bravi è seduto su di una sedia sull’acqua. Sembra guardare, pensoso, nel vuoto e il suo volto è assorto, malinconico, di certo non felice. Seppur si tratta di un servizio posato, in tanti hanno commentato invitando il cantante a riprendere in mano la sua vita e, soprattutto, ritornare a sorridere. “Riprenditi i colori della tua vita e ritorna a splendere Michele” scrive una fan, e ancora “Michele continuiamo al tuo fianco, torna a sorridere”. Ma c’è anche chi spera che, dietro tutti questi nuovi scatti, ci sia un progetto in arrivo: “Se ci sta un progetto dietro a tutte queste foto non vedo l’ora di scoprire tutto”. Per il momento, Michele Bravi continua a prediligere il silenzio.





