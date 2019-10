Michele Bravi, nuovo progetto in arrivo?/ Foto sul set dopo 3 live sold out a Milano

Michele Bravi è pronto a ripartire dalla musica ed il mese di ottobre per lui si apre con un tris di sold out che evidenziano l’amore del pubblico nei suoi confronti. I fatti di cronaca che lo hanno visto coinvolto, almeno per il momento lasciano spazio al suo mestiere, nato ufficialmente dopo essere emerso sul palcoscenico di X Factor. Oggi, Bravi ha postato uno scatto “misterioso” sul suo profilo social che ha confermato i progetti in corso per il giovane cantante. Si tratta di una foto senza alcuna didascalia se non il nome dell’autore che l’ha realizzata e che vede protagonista lo stesso Michele. L’espressione è sempre quella tipicamente malinconica e ben riconoscibile che lo contraddistingue. Il suo corpo coperto da un lenzuolo appeso ad un filo me si fa con il bucato e sopra il bianco lenzuolo una giacca marrone che corrisponde esattamente alla misura del ragazzo. Michele, finora denudatosi di tutto, ha deciso di rimettere i suoi panni di cantante ed artista delicato e ripartire? Sullo sfondo, un faro, come quelli usati sui set. Ed a tal proposito è Radio Italia a confermare la sua presenza proprio sul set, tra le telecamere e le luci ai Big Motion Studios di Milano. “Al momento non si sa se si tratti di uno shooting fotografico o magari del videoclip per una nuova canzone”, si legge sul sito dell’emittente radiofonica.

MICHELE BRAVI, I TRE SOLD OUT MILANESI

Intanto l’affetto del pubblico verso Michele Bravi non si placa. Lo dimostrano i tre sold out registrati a Milano, dove la data al San Babila si è triplicata dopo la grande richiesta, ma anche i tanti commenti social di questi mesi. Questo segna ufficialmente il ritorno sulle scene di Michele che da venerdì 18 ottobre aprirà le tre serate all’insegna della sua musica, mancata da troppo tempo dopo il brutto incidente mortale che lo ha visto coinvolto. Seguiranno le date del 19 e 20 ottobre ancora presso lo storico teatro nel centro di Milano e che vedranno Bravi in una versione intima mentre interpreta i suoi brani più celebri solo piano e voce. Il periodo peggiore sembra per lui superato, ed ora è arrivato il momento di ripartire. Lo scatto social potrebbe rappresentare proprio il nuovo punto di partenza verso progetti musicali inediti. Ad incoraggiarlo, tra i commenti, anche Rudy Zerbi e la giovane collega Marianne Mirage.

Visualizza questo post su Instagram Ph: @robertochierici Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi) in data: 2 Ott 2019 alle ore 6:16 PDT





