Michele Bravi ospite di Fiorello/ Dopo la tragedia riparte da Viva Raiplay!

Michele Bravi riparte da Fiorello. Per la sua prima apparizione televisiva dopo la tragedia che lo ha coinvolto, il giovane cantante sceglie Viva Raiplay“, lo show condotto da Rosario Fiorello sulla piattaforma streaming. A confermarlo è stato proprio Michele con un post pubblicato poche ore fa su Instagram: “Questa sera alle 20:30 sarò ospite di @rosario_fiorello a @vivaraiplay – ha scritto – e mi esibirò con un brano di uno degli artisti più grandi di sempre.” Probabilmente il riferimento di Bravi è a Tiziano Ferro, che sarà l’altro grande ospite musicale del nuovo appuntamento di Viva Raiplay. Michele Bravi e Tiziano Ferro duetteranno, regalando al pubblico un momento emozionante ed indimenticabile.

Michele Bravi ospite di Fiorello a Viva Raiplay!

Per Michele Bravi è tempo di rinascita. Il cantante de Il diario degli errori solo pochi mesi fa ha deciso di tornare sulle scene a fare ciò che più ama fare: cantare. Il cantante si è esibito al Teatro San Babila di Milano il prossimo 19 ottobre con un concerto intimo, in cui è stato accompagnato dal solo pianoforte. Un ritorno attesissimo dai fan che non sono mancati all’appuntamento. Ma il grande ritorno avviene questa sera, a Viva Raiplay. Michele ha deciso di aprire un nuovo capitolo e accontentare il pubblico che da anni lo segue, tornando anche sul piccolo schermo oltre che sul palco. Non si sa ancora quali saranno i brani che regalerà al pubblico di Fiorello, ma è certo che sarà un momento indimenticabile, che chiuderà un bruttissimo periodo della sua vita.

