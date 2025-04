La bellezza dell’arte risiede nella sua capacità di veicolare emozioni universali, lo dimostrano in maniera magistrale e commovente Michele Bravi e Lino Banfi; un ‘duo’ inedito che unisce due generazioni che potrebbero sembrare distanti ma, come sottolineato dal cantante, sono unite da un vocabolario comune. Insieme hanno realizzato uno splendido cortometraggio ‘Lo ricordo io per te’, che l’artista ha dedicato all’amore per e tra i suoi amati nonni. Michele Bravi alla regia, sua la colonna sonora; Lino Banfi ovviamente sul set in un ruolo che ha vissuto prima nella vita e poi davanti alla camera da presa. Insieme si sono raccontati a Domenica In proprio nel merito dell’esperienza condivisa che ha fatto breccia nel cuore di entrambi.

“Sono tanti anni che scrivo canzoni e non so perchè non avevo mai dedicato un momento a raccontare la storia dei miei nonni; con loro sono cresciuto, mi hanno insegnato tutto nella vita”. Inizia così Michele Bravi a Domenica In spiegando la provenienza di questo progetto, la radice di questo bisogno da trasformare in arte e in ricordo immortale. “Era arrivato il momento di dedicare a loro questo spazio; questo incontro con Lino Banfi è stato magico”.

Eloquenti anche le parole di Lino Banfi; l’attore, nel parlare del cortometraggio diretto da Michele Bravi – “Lo ricordo io per te” – si è espresso con parole dettate dalla commozione come sottolineato dagli occhi costantemente illuminati dalle lacrime. “…La cosa curiosa è che al Senato spesso sentiamo ‘disegno di legge’, poi ci sono i disegni di vita che vengono da soli. Io qui non ho fatto nessuno sforzo, non ho avuto bisogno di indicazioni perchè io sono fresco di queste cose. Ci ho messo l’anima, ho detto subito sì”. Anche Michele Bravi ha celebrato la bellezza dell’incontro con l’attore, l’intesa nata quasi in maniera naturale e soprattutto la gioia di aver trovato proprio Lino Banfi una persona speciale per questo particolare omaggio ai nonni. L’attore si è lasciato andare anche ad una promessa: “Prima di lasciare questa terra, voglio fare un film e Michele Bravi deve fare il protagonista!”.