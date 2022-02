Michele Bravi ricorda i nonni a Sanremo/ “Non ci sono più ma hanno cantato con me”

Michele Bravi ha deciso di fare un doppio omaggio nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Il giovane artista in gara nella kermesse canora si è esibito in Io vorrei, non vorrei ma se vuoi, celebre brano di Lucio Battisti, in occasione della serata dedicata alle cover. Una versione struggente, strappalacrime, cantata con delicatezza anche perchè dedicata a due persone per lui molto speciali: i suoi nonni. Alla fine della sua esibizione, Michele Bravi ha chiesto un minuto in più ad Amadeus per poter prendere una cosa dalla giacca; alla fine sono spuntate due fedi nuziali, proprio quelle dei suoi nonni. “Ci tenevo tanto a fare questa cosa, – ha esordito Bravi, spiegando che – I miei nonni non ci sono più ma questa sera hanno cantato insieme a me”. Un omaggio che ha toccato il cuore di tutti.

