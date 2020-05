MICHELE BRAVI/ Ricorda il ritorno sulla scena: “Chiara Galiazzo, grazie per sempre”

Pubblicità

Michele Bravi celebra un anniversario speciale sui social. Esattamente un anno fa, dopo aver superato il tragico incidente, tornava sul palco accanto all’amica Chiara Galiazzo. Durante il concerto che Chiara ha tenuto a Milano, al Teatro Gerolamo, il 25 maggio 2019, Michele Bravi tornava per la prima volta in scena dopo un periodo delicatissimo. Da quel giorno è passato esattamente un anno e il cantante ha ripreso in mano la propria vita. Oltre ad aver accettato l’invito di Maria De Filippi diventando un concorrente di Amici Speciali, Michele ha pubblicato il suo nuovo singolo “La vita breve dei coriandoli”. Oggi, però, sul suo profilo Instagram, Michele ha voluto ricordare quel momento ringraziando l’amica. Con una foto pubblicata sul proprio profilo, Bravi ha scritto: “grazie per sempre Chiara”. Un anniversario che l’artista non poteva non celebrare.

MICHELE BRAVI OSPITE DI “FACCIAMO CHE IO ERO”

Michele Bravi spopola sul web ogni volta che appare in tv: non c’è niente da fare. Da quando ha conquistato il pubblico dei talent, il cantante continua a rimanere sulla cresta dell’onda. Anche se le pause nella sua carriera non sono mancate. Tre anni fa, Michele Bravi è stato ospite di Virginia Raffaele e il momento fatidico potrebbe essere raccolto in Facciamo che io ero… un’altra volta, in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 25 maggio 2020. In quell’occasione, Bravi ha interpretato una delle sue canzoni più celebri, Solo per un po’. Prima però ha accolto la Raffaele al centro dello studio, travestita da Fiorella Mannoia e intonando il brano Che sia benedetta. Bravi è stato convinto poi a inchinarsi di fronte alla celebrità e farle pure il baciamano.

MICHELE BRAVI: “A SANREMO SONO ARRIVATO QUARTO”

“Quindi pure tu fai musica”, ha detto la finta Fiorella, “c’è posto per tutti alla fine. C’è chi canta l’impegno, chi canta il Paese, chi canta la denuncia, chi canta il sociale e chi canta sui social”. Bravi è stato al gioco, anche quando la comica ha cercato di sminuirlo a livello musicale e fargli notare che ormai il Festival di Sanremo è superato per gli artisti più giovani. “C’ero a Sanremo”, ha detto il cantante, ma la finta Fiorella non l’ha visto. “Sono arrivato quarto”, ha aggiunto Michele. “Due posti sotto il secondo, ma non conta niente”, ha risposto la Raffaele.