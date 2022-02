Michele Bravi, significato canzone “Inverno dei fiori”/ “L’amore contiene il seme della rinascita”

“Inverno dei fiori”, significato canzone di Sanremo 2022 di Michele Bravi

Michele Bravi con “Inverno dei fiori” ha partecipato al Festival di Sanremo 2022. Un brano d’amore che risuona come un richiamo d’aiuto quasi sussurrato che l’interprete, vincitore di X Factor, ha spiegato così: “se questa canzone fosse un suono, sarebbe il suono denso della corda di un violino, un vibrato sottile che accetta l’incertezza e chiede di imparare”. Una potente canzone d’amore che ha segnato la rinascita dell’interprete dopo un lunghissimo periodo di silenzio legato a motivi personali. Proprio Bravi ha sottolineato: “Inverno dei fiori è un pezzo importante perché racconta come si può scrivere e dedicare una dichiarazione d’amore oggi. La vita che conoscevamo non esiste più, l’unica cosa che è rimasta invariata è l’importanza del legame umano, ed io l’ho fatto con l’immagine dei fiori invernali che rompono la neve”.

Michele Bravi, chi è l’ex fidanzato?/ "Ho capito di amarlo quando..."

La canzone è accompagnata da un videoclip, curato e realizzato da Roberto Chierici, che esprima in modo anche visivo il messaggio profondo del brano.

Michele Bravi e il messaggio del brano “Inverno dei fiori”

Michele Bravi nella realizzazione del videoclip di “Inverno dei fiori” ha voluto raccontare anche visivamente la sua canzone. “Un viaggio nella solitudine che attraversa il percorso delle stagioni. In una banchina metropolitana circondato da figure inanimate e silenziose, la ricerca dell’intreccio umano viene raccontata attraverso la finzione teatrale dove lo scambio artistico permette di scoprirsi così simili e vicini. Una metamorfosi floreale chiude il racconto visivo come metafora di una richiesta d’aiuto. Un racconto di come il supporto reciproco sia l’essenza profonda dell’amore e contenga sempre in sé il seme della rinascita. Per rifiorire ogni giorno. Come fiori, anche d’inverno” ha detto il cantante.

Michele Bravi dopo l'incidente e la lettera di Morgan/ "La musica è il suo scudo..."

Il brano è stato accolto molto bene dai fan del cantante, ma anche dalla classifiche. Inverno dei fiori, infatti, è al 17imo posto nella classifica di Spotify dei brani più ascoltati di Sanremo e al 14imo posto nella classifica top 100!

LEGGI ANCHE:

Michele Bravi dichiara amore a Tananai/ "Hai vinto tu a Sanremo come uomo". E lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA