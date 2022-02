Michele Bravi “Significato Inverno dei fiori? Un viaggio nella solitudine…”/ Sala stampa resta “fredda”

Michele Bravi: il significato di “Inverno dei fiori”

Il Festival di Sanremo 2022 è ormai giunto alla terza serata, in cui si esibiranno tutti e 25 i big in gara. Durante la prima serata si è esibito anche Michele Bravi, per la quarta volta sul palco del Teatro Ariston. Il brano che ha portato in gara si intitola “Inverno dei fiori”: una ballata romantica e coinvolgente che ha conquistato il pubblico fin dai primi versi. Una vera e propria poesia che racconta la forza dell’amore e le paure che spesso caratterizzano un sentimento così forte, sopratutto il timore di poter perdere la persona amata. In queste ore è uscito il video ufficiale del brano sanremese, che il cantante ha così spiegato sui suoi canali social: “Un viaggio nella solitudine che attraversa il percorso delle stagioni. In una banchina metropolitana circondato da figure inanimate e silenziose, la ricerca dell’intreccio umano viene raccontata attraverso la finzione teatrale dove lo scambio artistico permette di scoprirsi così simili e vicini. Una metamorfosi floreale chiude il racconto visivo come metafora di una richiesta d’aiuto. Un racconto di come il supporto reciproco sia l’essenza profonda dell’amore e contenga sempre in sé il seme della rinascita. Per rifiorire ogni giorno. Come fiori, anche d’inverno”.

Michele Bravi con la sua “Inverno dei fiori” ha conquistato il quattordicesimo posto della classifica della sala stampa la termini della seconda serata del Festival di Sanremo. Risultato, ieri ha votato solo la sala stampa, che non è stato gradito dai fan del cantante: “Michele Bravi vi porta prima il diario degli errori ed ora inverno di fiori che è un capolavoro dovreste solo baciargli i piedi altro che settimo posto per la sala stampa” e “Michele Bravi sempre delicato, fragile e poetico. Gli auguro la consacrazione definitiva perché questa canzone lo merita”, hanno scritto due utenti su Twitter. Anche Selvaggia Lucarelli ha molto apprezzato la sua esibizione: “Michele Bravi non è mai banale. Sempre canzoni felici, testi interessanti, il piglio giusto. Lo amo”. Con questa seconda esibizione Michele Bravi riuscirà a risalire in classifica?

