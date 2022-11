Michele Bravi: “Sono fidanzato con un uomo”/ “Ho inviato mie foto nudo a…”

Il cantante Michele Bravi è intervenuto ai microfoni di “Belve”, trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani e andata in onda nella seconda serata di mercoledì 2 novembre 2022. Fra i vari temi toccati, c’è stato anche quello dell’amore, che l’artista ha deciso di affrontare dopo una lunga “rincorsa”, durante la quale ha asserito: “Io sono del Sagittario e quelli del Sagittario sono intelligenti, coraggiosi e infedeli. Mi sto impegnando sull’ultimo punto, però è un impegno… Io ho capito una cosa: anche quando non tradirò, rimarrò un infedele che non tradisce. Se mai in futuro non tradissi, rimarrò comunque un traditore che decide di non tradire”.

Tuttavia, attualmente c’è qualcuno che ha occupato un posto speciale nel cuore di Michele Bravi: “Adesso sono più fedele perché c’è una persona nella mia vita e quindi non sono più single. Ci provo, mi impegno tutti i giorni per essere fedele, perché c’è anche il rispetto. Di chi si tratta? È un uomo che non fa parte del mio ambiente, in quanto io non voglio la competizione dentro casa… Deve fare proprio una cosa che non c’entri niente con me, io voglio essere unico, sono primadonna”.

MICHELE BRAVI: “MI ISCRISSI A TINDER PER TROVARE L’AMORE, MA…”

Ma le tentazioni in amore come arrivano per Michele Bravi? Attraverso le app? Lui non ha esitato a rispondere: “Instagram di solito è il luogo più fortunato, ma con le app diventa complicato. Mi sono iscritto una volta su Tinder perché ero convinto di trovare l’amore lì. Sono durato un giorno, perché mi hanno bannato: le persone mi segnalavano pensando fossi un fake di Michele Bravi! Di conseguenza, vado di Instagram, anche se ora non più. Adesso sono fedele: lo yoga ti insegna ad abitare il presente”.

In passato, però, Michele Bravi ha inviato foto nudo a un’importante celebrity di Hollywood, che lo apprezzava particolarmente e che gli aveva dato anche un appuntamento, al quale lui non si è però presentato: “Mi sa che quella carta me la sono giocata… Il nome? No, non posso farlo!”.











