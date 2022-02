Michele Bravi spiega testo canzone Sanremo 2022 “Inverno dei fiori”/ “Chi ama…”

MICHELE BRAVI A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE INVERNO DEI FIORI: “PER ME È UNA RINASCITA”

Con il testo della canzone “Inverno dei fiori” Michele Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2022 e la notizia di essere stato selezionato dal direttore artistico della kermesse, Amadeus, gli è giunta poco prima di un concerto: “Stavo per salire sul palco e seguivo il Tg1 dal mio telefonino. Quando è stato detto il mio nome per Sanremo 2022, è stato bellissimo. Amadeus ha deciso di credere in me e gli sono molto grato per questo”.

Per Michele Bravi l’emozione raddoppia se pensa che al teatro “Ariston di Sanremo” è stata intonata per la prima volta la sua canzone preferita: “Almeno tu nell’universo”, cantata da Mia Martini. “È un onore potermi esibire a Sanremo dove è passata la storia della musica italiana”, ha commentato Michele Bravi a “Tv Sorrisi e Canzoni”, mentre a Rai Play ha rivelato che “se la mia vita fosse una canzone – la butto sull’egocentrismo – sarebbe proprio ‘Inverno dei fiori’, perché quello che canti è quello che vivi e viceversa. Per me Sanremo 2022 è una rinascita, significa tornare a essere una voce, tornare a essere musica. Sono anche un po’ agitato, ma spero di riuscire a raccontarmi al meglio”.

SIGNIFICATO TESTO “INVERNO DEI FIORI” CANZONE SANREMO 2022, MICHELE BRAVI: “CHI AMA NON È VITTIMA DEL FLUSSO DEL TEMPO”

Sempre a “Tv Sorrisi e Canzoni” e a Rai Play, Michele Bravi ha asserito che il testo della canzone”Inverno dei fiori” per Sanremo 2022 nasce “dall’urgenza di raccontare quanto il legame umano, il senso di umanità sia alla base di tutto per riuscire a cogliere l’amore davvero. Il testo di Inverno dei fiori mette l’attenzione sul concetto di umanità, è un testo d’amore che riflette su quanto l’intreccio umano sia alla base della possibilità di sentire l’amore. Chi ama non percepisce le stagioni, non è vittima del flusso del tempo, che si dilata, si tende come un elastico”.

E, ancora: “Chi ama davvero vive il percorso di una vita più lentamente e quindi ha il privilegio assoluto di assorbire il tempo come se fosse la possibilità di abitare nei dettagli di una storia. La canzone è nata a casa mia a Milano e l’ho scritta rapidamente, perché c’era in me la voglia di raccontare, di fiorire al di là del tempo”. Nella terza serata di Sanremo 2022, Michele Bravi si riesibirà interpretando il testo della canzone Inverno dei fiori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi)





