Michele Bravi “Travolto dal buio”/ “La mia vita ha subito uno strappo e il mio ex..”

Michele Bravi a Verissimo: “Travolto dal buio”

Michele Bravi torna a parlare a Verissimo raccontando del suo periodo buio, quello che lo ha tenuto lontano dalla sua vita di tutti i giorni e dai suoi fan e non solo live ma anche sui social che ha deciso di accantonare per un po’. Poi è arrivata la svolta per lui, proprio grazie alla musica. Michele Bravi ha provato a mettere da parte l’orrendo incidente che lo ha visto protagonista e in cui ha perso la vita una donna, Rosanna Colia, e ripartire proprio dalla musica sbarcando sul palco di Amici voluto da Maria de Filippi. Lì ha ripreso a vivere e respirare, a provare a incanalare tutta la sua energia proprio in quello che gli riesce meglio, la musica, ed ecco che il risultato di quello che chiama un “periodo di buio enorme” è tutto contenuto nel suo nuovo disco che oggi racconterà proprio nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo.

Michele Bravi parla del suo ex e del loro addio…

In particolare, Michele Bravi ha parlato del suo periodo buio ma anche del suo ex “la persona più umana che ha mai conosciuto” ma la stessa che ha lasciato andare non riconoscendone l’importanza. Il cantante a Verissimo racconta: “Ho attraversato un momento di buio enorme, ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose”. Poi lascia intendere che il misterioso ragazzo, di cui non fa mai il nome, gli è stato vicino in questo momento terribile: “La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il reale. La sua presenza è stata un motivo per orientarsi”. Cos’altro rivelerà adesso?



