Michele Bravi: “Un mio difetto insopportabile? Parlo un sacco”/ “Ho una cotta per Timothée Chalamet!”

Michele Bravi e il suo peggior difetto: “Parlo un sacco“

Michele Bravi sta attraversando un periodo d’oro, ricco di impegni e di soddisfazioni professionali e personali. Il cantante è ritornato ad Amici nel ruolo di giudice del Serale, al fianco di Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, e ha da poco rilasciato un singolo, Malumore francese, in collaborazione con Carla Bruni. Inoltre, a livello sentimentale, ha trovato il vero amore come raccontato in una bella intervista rilasciata a novembre nel podcast One more time.

Ma i fan conoscono davvero tutto di Michele Bravi, dal suo peggior difetto alla serie tv preferita? Per raccontare meglio i lati meno noti di sé, il cantante si è sottoposto ad un divertente format di Witty Tv, intitolato W Game. Come mostra una clip pubblicata sulla piattaforma, Bravi è stato sottoposto ad una serie di veloci domande nel giro di poco tempo, a cominciare da quale sia un suo difetto insopportabile: “Parlo un sacco“.

A Michele Bravi, poi, è stata rivolta la seguente domanda: “Sei su un app di dating e vuoi fare la prima mossa: qual è il primo messaggio che scrivi per fare colpo?“. La sua iniziale risposta è “Dipende cosa cerco“, per poi specificare cosa scriverebbe: “Ciao come stai?“. A seguire, al cantante viene rivolta un’altra scottante domanda: “Rivelaci una celebrità per cui hai una cotta“. Lui, a sorpresa, fa il nome di un giovane attore americano con cittadinanza francese che negli ultimi anni ha letteralmente spopolato, da Chiamami col tuo nome a Dune: “Timothée Chalamet“.

Si passa poi ad altre domande leggere, come: “Cosa consideri una red flag in una persona?“. Immediata la risposta del cantante e giudice di Amici: “L’alito cattivo“. Spazio poi ad una domanda sugli interessi di Michele Bravi, in particolare: “La tua serie tv o film comfort?“. “Casalinghe Disperate“, risponde lui.











