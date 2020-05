Michele Carfora, ex marito di Barbara D’Urso/ Quel tradimento che ha cambiato tutto..

Pubblicità

Nel video tributo a Barbara D’Urso vengono trasmesse le immagini del matrimonio con Michele Carfora. Il ballerino e attore teatrale italiano, classe 1969, è l’ex marito della conduttrice dal 2006, quando i due hanno deciso di separarsi consensualmente per un presunto tradimento. Ad alimentare le chiacchiere sulla loro relazione non solo i rumors sul tradimento, ma anche sull’assegno da mantenimento che l’uomo avrebbe ottenuto dopo la separazione dalla D’Urso. “Ho ottenuto un assegno di mantenimento di mille euro dalla mia ex moglie Barbara D’Urso. A parti inverse succede spesso. Qualcuno si stranisce quando dopo la fine di un matrimonio è lei a chiedere soldi a lui? No. Mi sento anzi un paladino per gli uomini che, dopo il divorzio, sono in difficoltà“, aveva confessato ai tempi al famoso settimanale Gente. Barbara D’Urso si era opposta con convinzione, ribadendo di essere “vittima” e non “carnefice”: “Il mio ex marito non solo mi ha tradito, tanto da indurmi a chiedere la separazione con addebito, ma si è rifatto una vita con un’altra donna..”. Una storia che almeno questa sera non ammette polemiche. Nel video tributo per Barbara D’Urso non c’è spazio..



