Michele Caruso Vs Federica Sciarelli in diretta a Chi l’ha Visto?/ “Vaffan*ulo!”

Michele Caruso colpisce ancora. Sicuramente il suo sarà un nome fittizio ma si tratta del solito disturbatore di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? che anche ieri sera ha colpito duro riuscendo ad intervenire in diretta tv proprio tramite una telefonata passata alla conduttrice. Nell’ultimo scontro in diretta il punto è andato proprio alla Sciarelli ma questa volta è Michele Caruso a portare a casa “la vittoria” non solo intervenendo in diretta ma anche lanciando la sua provocazione al grido di: “Sono Michele Caruso, come sta? Vaffanc*lo”. La telefonata viene subito interrotta ma ormai il danno è fatto e questa volta, visto che siamo ancora a inizio edizione, la conduttrice ha deciso di liquidare il suo intervento con un sorriso (non molto disteso in realtà) ribadendo il fatto che il suo disturbatore dovrebbe solo farsi curare. Inutile dire che il popolo della rete ha preso con una risata l’intervento del sedicente Michele Caruso e lo stesso è successo anche in studio.

MICHELE CARUSO COLPISCE ANCORA A CHI L’HA VISTO?

In particolare, sui social fanno notare come uno degli spettatori seduto subito dietro Federica Sciarelli si sia poi lasciato andare ad una lunga serata senza molto controllo. Non è la prima volta che Michele Caruso colpisce in diretta la Sciarelli proprio durante le puntate di Chi l’ha visto? diventando ormai disturbatore storico della trasmissione ma la conduttrice spesso non è stata poi così gentile e sorridente come ieri sera. E’ vero anche che siamo ancora all’inizio della stagione e che le reazioni potrebbero cambiare nei prossimi mesi, il disturbatore interverrà ancora oppure no?

Ecco il video del momento:

No, sto Michele Caruso non deve andare a farsi curare ma deve andare a fare in culo. #chilhavisto pic.twitter.com/MZDr1FDpLg — FedRedĄndBląck (@FedRedBlack) October 16, 2019





