Negli ultimi anni Paola Caruso ha raccontato ai suoi fan il dramma vissuto da vicino con il figlio Michele. Una malattia ha infatti colpito da vicino il piccolo, il tutto è nato nel 2022 quando la donna si trovava a Share El Sheikh con lo stesso figlioletto. Un evento mandò nel panico la famiglia e ha cambiato per sempre le cose, tutto nato con una febbre alta che non ne voleva sapere di abbassarsi:

Gigi D'Alessio a Verissimo: "Mia madre mi ascoltava nelle cassette"/ "Ancora oggi mi imbarazza il palco"

“I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Mi sento impazzire. Non riesco a perdonarmelo. Mio figlio sta pagando per una decisione che ho preso io” aveva ammesso con grande dolore e rammarico Paola Caruso in una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin. Per Paola Caruso dunque non è stato facile in questi anni fare i conti con questo dramma, anche se negli ultimi mesi Michele è stato sottoposto a un intervento negli Stati Uniti che ha ridato speranza e sorrisi alla madre.

Fariba e Mario, chi sono i genitori di Giulia Salemi e infanzia difficile/ “Ho sofferto in silenzio…”

Michele, il figlio di Paola Caruso: “Da qui potrà solo migliorare”

Nel corso della sua vita, Paola Caruso si è ritrovata a mandare già diversi bocconi amari, sia sul lavoro che tra le questioni private. Ma il figlio Michele, fin dal suo arrivo, ha ribaltato totalmente le gerarchie, issandosi in vetta alle priorità.

E quello che sembrava un destino segnato per Michele, il figlio della showgirl, si è trasformato in una grande speranza dopo l’intervento andato in scena nel 2022: “Almeno adesso ha il piedino dritto e finalmente può camminare senza inciampare” ha raccontato la donna ammettendo come da ora in avanti si possa guardare al futuro con fiducia e la situazione potrà solo andare in miglioramento. Un sospiro di sollievo enorme dopo anni bui e carichi di paura per Paola Caruso, tornata a guardare avanti con serenità.

Sal Da Vinci: “Mia moglie Paola fondamentale nei momenti difficili”/ “Papà Mario? Andato via troppo presto…”