Michele Cilli, 2 fermati per omicidio/ Domani l’interrogatorio di garanzia

Svolta nel caso Michele Cilli: sono state fermate due persone con l’accusa di omicidio. Il 24enne scomparve da Barletta lo scorso 16 gennaio 2022 e ora l’attività d’indagine pare restituire una verità agghiacciante sulla sua dipartita. Ha raccontato tutto nel dettaglio l’inviata di “Storie Italiane”, Maria Grazia Sarrocco, nel corso del suo intervento telefonico su Rai Uno quest’oggi, mercoledì 23 marzo: “Un ragazzo alto e longilineo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Così, si è ricostruita la dinamica di quanto avvenuto quella notte. Questo uomo è stato arrestato con l’accusa di concorso e soppressione di cadavere. Sarebbe stato proprio lui, dopo avere recuperato la benzina, a sopprimere il corpo”.

Non si sa ad oggi dove sia stato occultato il corpo. Fermato anche un 34enne che avrebbe minacciato più volte Michele Cilli in passato. Secondo quanto riferito dalla giornalista, “si sarebbe consumato tutto in mezz’ora: Michele era entrato in un garage e da lì non è stato più visto uscire. Gli abiti ritrovati in un sacchetto appartengono probabilmente alla persona accusata di avere soppresso il cadavere. Sono stati anche trovati gli occhiali che Michele indossava per via di alcuni problemi alla vista. I due fermati sono in carcere, domani è previsto l’interrogatorio di garanzia”.

MICHELE CILLI, L’APPELLO DELLA FAMIGLIA: “RIDATECI ALMENO IL SUO CORPO”

La famiglia di Michele Cilli ha lanciato un nuovo appello in queste ore, affinché si possa trovare il corpo del giovane, o perlomeno cosa ne resta, per dargli una degna sepoltura. Ancora ignoto il movente che avrebbe condotto al delitto. Le informazioni divulgate riferiscono che era l’una di notte del 16 gennaio quando, dal pub “Portobello”, il 24enne si allontanò, in quanto ad attenderlo fuori dal locale c’era un uomo di 34 anni alla guida di una Golf nera con targa tedesca, l’ultimo ad avere visto Michele vivo.

Inoltre, il fratello di Michele, Antonio, al “Corriere del Mezzogiorno” aveva ricordato come in passato Michele fu minacciato di morte: “Poi le acque si sono calmate, ma mio fratello per un periodo è rimasto molto preoccupato per questa cosa, di cui non conosco i dettagli”.











