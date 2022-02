Michele Cilli, scomparso a Barletta/ La madre Maria: “Credo sia caduto in un agguato”

Il caso di Michele Cilli, il 24enne scomparso da Barletta lo scorso 16 gennaio e del quale ad oggi non si è avuto più alcun segnale di vita, sembra essere a un punto morto. La madre del ragazzo, la 49enne Maria Comitangelo, ha lanciato un disperato appello mediante le colonne del “Corriere della Sera”: “Voglio solo avere mio figlio indietro, voglio giustizia e verità. Datemi almeno il corpo del mio Michele. Trovate chi è coinvolto nella sua scomparsa… Voci di popolo mi dicono che sia qualcuno che vive in città”. Le lettere anonime, già in mano agli inquirenti, sino a questo momento non sono mancate: “Tutti sanno chi è il criminale… Dietro c’è un giro grosso”, ha sottolineato la donna.

Poi, spazio all’esortazione: “Chi sa parli, personalmente ho un’idea di quel che è successo”. Michele “è stato avvicinato da un lupo travestito da agnello” ed è “caduto in un agguato”, questo perché “era un bravo ragazzo. Meglio: è un bravo ragazzo. Pronto a farsi in quattro per il prossimo. Almeno dargli un degno funerale…”.

MICHELE CILLI: COSA SAPPIAMO CIRCA LA SUA SCOMPARSA

Cosa sappiamo fino ad oggi circa la vicenda che ha per protagonista Michele Cilli? Era l’una di notte del 16 gennaio quando, dal pub “Portobello”, il 24enne si è allontanato, in quanto fuori dal locale c’era un uomo di 34 anni alla guida di una Golf nera con targa tedesca, l’ultimo ad averlo visto. Rintracciato, non risulta indagato, ma il fratello di Michele, Antonio, al “Corriere del Mezzogiorno” ha ricordato come proprio quella persona di cui sono note le generalità minacciò Michele di morte: “Poi le acque si sono calmate, ma mio fratello per un periodo è rimasto molto preoccupato per questa cosa, di cui non conosco i dettagli”.

Stando alla ricostruzione eseguita dagli investigatori, Michele Cilli era tranquillo, in quanto aveva lasciato in macchina il giubbotto e le chiavi di casa: un dettaglio che lascia intendere come non si sentisse in alcun modo in pericolo e fosse tranquillo. “Io vorrei solo sapere perché mio figlio è salito su quell’auto”, ha concluso la madre del giovane: un quesito che, non appena troverà risposta, consentirà senza dubbio di fare luce su questo giallo.



