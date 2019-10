Michele Cucuzza al GF Vip 2020?/ “Non direi no ad un reality show” (Vieni da me)

Giornalista e personaggio televisivo amatissimo dal pubblico, Michele Cucuzza si racconta a 360 gradi rispondendo alle domande al buio di Vieni da me. Dopo aver conquistato la popolarità come conduttore del Tg, lavoro che ha svolto per dieci anni, Cucuzza non si è mai pentito di aver scelto, ad un certo punto della sua carriera, di lasciare il telegiornale per tuffarsi in una nuova avventura professionale. “Non mi sono mai pentito di aver lasciato la conduzione del tg perchè poi è arrivata La vita in diretta che è durata dieci anni. Non ho avuto il tempo di pentirmi di nulla”, racconta Cucuzza che è considerato tra i probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Fidanzato con il medico estetico Rosanna Catizzone come aveva raccontato in una precedente puntata della trasmissione di Caterina Balivo, Cucuzza svela che la confessione non ha fatto particolarmente piacere alla compagna. “Lei fa preferisce stare fuori. Quando sono tornato a casa mi ha detto che ero pazzo”, ha detto il conduttore che, poi, fidanzato si assegna un otto in pagella essendo un uomo molto romantico.

MICHELE CUCUZZA AL GRANDE FRATELLO VIP? IL CONDUTTORE NON DICE NO

La prossima avventura professionale di Michele Cucuzza potrebbe essere il Grande Fratello Vip. A tal proposito, arriva la domanda fatidica. “Parteciperesti ad un reality show”, chiede Caterina Balivo. “Perchè no?” – risponde Michele Cucuzza che, avendo fatto di tutto nel corso della sua carriere, non direbbe no ad un’eventuale partecipazione ad un reality show. All’interno di un reality, potrebbe uscire un Michele cucuzza che, forse, il pubblico non conosce ancora. “Condivideresti una casa con gli altri?“, chiede ancora la Balivo. “Andrebbe meglio”, ammette Cucuzza che, invece, sarebbe spaventato dall’idea di ritrovarsi su un’isola deserta con pochissimo cibo. Il giornalista, inoltre, svela che sarebbe più difficile vederlo sulla pista di Ballando con le stelle non avendo molta dimestichezza con la danza. Dopo aver ballato in diretta con la Balivo, Caterina sentenzia: “meglio in una casa, dammi retta”. Sul ruolo di padre, infine, nonostante si sia stato un papà separato, spera di essere stato un padre presente per le sue figlie.

