Michele Cucuzza/ Bufera dopo la “piccola guerra” con Andrea Montovoli (Grande Fratello Vip)

Michele Cucuzza ha vissuto il primo e duro confronto al Grande Fratello Vip 4, anche se non parliamo di quanto avvenuto nell’ultima diretta. Dopo il caos scoppiato sui social in seguito ad alcune sue rivelazioni riguardo la nomination ad Andrea Montovoli, fra il giornalista e l’attore è scoppiata una piccola guerra in puntata. “Sei un pagliaccio, ha anche riso come un pagliaccio”, ha detto Andrea dopo aver scoperto quanto accaduto alle sue spalle. Cucuzza invece si è difeso: “Non ho organizzato nulla. Non avevo neanche materialmente il tempo, ti ho votato di conseguenza”. Adesso sarà invece il giornalista a sottoporsi alla nomination, visti i voti ricevuti lo scorso venerdì. Subito dopo la diretta, Michele ha vissuto anche una parentesi di chiarimento con Pago ed è ritornato su un altro argomento, ovvero le presunte invettive che avrebbe lanciato alle spalle del cantante. “Se quello che mi stai dicendo è la verità e ci credo… per me basta”, ha detto Pago cercando di chiudere il discorso. “Lo sai che non sono uno che dice le cose tanto per dire, che ca**o me ne frega a me”, ha risposto invece Michele. In difesa dell’amico è intervenuto poi Antonio Zequila: “Lui elogiava me e te come i migliori della Casa. Come elogio, non come nomination”. Clicca qui per guardare il video di Michele Cucuzza e Pago.

MICHELE CUCUZZA NEL CAOS IL PRESUNTO COMPLOTTO LO INGUAIA

Michele Cucuzza è nei guai: questa sera potrebbe davvero uscire dal Grande Fratello Vip 4. Dopo essere stato sostenuto dal pubblico e dai concorrenti, il giornalista si ritrova ora faccia a faccia con il televoto. Non è escluso però che possa salvarsi: dopo tutto la presenza di Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti potrebbe salvarlo dalla possibile eliminazione. Questo tuttavia non gli impedisce di finire di nuovo in nomination anche questa sera, soprattutto per via del presunto complotto organizzato la settimana scorsa. Alcuni concorrenti, come Paola Di Benedetto, non credono alle parole del giornalista e hanno concluso che la sua sia stata solo una squallida strategia. A meno che non sia Patrick Pugliese a ritornare a casa, Michele tra l’altro si dovrà confrontare con lo stesso gruppo che lo ha votato pochissimi giorni fa. Forse qualcuno, come Pago, sceglierà di non dargli il suo voto, ma è possibile che altri, magari Fabio Testi, decidano invece di puntargli il dito contro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA