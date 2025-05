Michele Cucuzza, la malattia agli occhi e la crisi: “Non mi riconoscevo più“

Celebre giornalista e conduttore, Michele Cucuzza è stato spesso al centro del gossip durante il corso della sua brillante carriera, in particolare per la sua vita sentimentale. Il suo percorso professionale è partito a Milano dove ha iniziato a lavorare per il giornale “Il Giorno“, mentre si iscrive all’ordine dei giornalisti nel 1979. Da qui, vista la sua bravura viene assunto da Rai come redattore e tra le varie esperienze arriva a condurre anche il telegiornale. Nel corso del tempo, però, la sua presenza sul piccolo schermo si vede sempre meno ma lui ha recuperato brillantemente scrivendo libri e dandosi alla radio.

In tutto ciò, Michele Cucuzza ha anche affrontato una difficile malattia, e spesso ha parlato di quanto sia stato faticoso convivere con i suoi problemi di salute: “Ero al mare e mi sono svegliato con gli occhi rossi color brace.”, aveva raccontato il giornalista, “In cuor mio sentivo che c’era qualcosa che non andava. Non mi riconoscevo più“. Quando Michele Cucuzza aveva partecipato al Grande Fratello Vip, aveva parlato della sua malattia agli occhi che lo aveva portato a sottoporsi a cure molto pesanti con cortisone e tanto altro. Si trattava di un’aggressiva congiuntivite che gli rendeva sempre gli occhi rossi e doloranti.

Michele Cucuzza e Rosanna Catizzone, come si sono conosciute e chi è la compagna del giornalista

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si sa che Michele Cucuzza ha una compagna di nome Rosanna Catizzone, celebre chirurgo oncologico laureata alla Scuola Fatebenefratelli della Capitale. In seguito, la dottoressa si è specializzata a Pavia e oggi è diventata docente nella stessa università in cui si è formata a Roma. Rosanna Catizzone si occupa oggi di lavorare con due realtà mediche molto importanti e divide la sua vita tra il Lazio e Catanzaro. Sulla storia d’amore tra i due si sa poco o nulla, se non che la relazione è stata ufficializzata nel 2019. Cucuzza ha anche due figlie avute da precedenti compagne, Matilde e Carlotta.