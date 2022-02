“Michele Cucuzza e Stella Starlight, è nata una storia”/ Roberto Alessi: “Ho le foto”

C’è un flirt fra Michele Cucuzza e Stella Starlight, amica di Alex Belli? Sembrerebbe proprio di sì o almeno questo è quanto svelato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella giornata di ieri ospite degli studi di Pomeriggio 5. Parlottando con Barbara D’Urso il noto giornalista ha spiegato: “Sai che è nata una storia qui Barbara, posso fare il delatore? E’ nata una storia tra Cucuzza e Stella e io sono testimone, e ho anche le foto, ma ti rendi conto il vero gossip?”.

Quindi la stessa Stella, amica di Alex Belli, ha replicato: “Stiamo solo simpatizzando a livello amichevole, ma io ho un cuore grande”, mentre Cucuzza, anch’egli in studio, ha commentato: “Tu sei fuori tema…”, con annesso una bella risata. A quel punto ha preso la parola Barbara D’Urso che ha detto: “Vi ricordo che qui c’è stata una confessione di Amedeo Goria che ha detto di aver avuto una relazione con stella…”, e la stessa Starlight: “No, ha detto che sono una sua carissima amica e che c’è complicità, io la relazione non l’ho sentita”.

MICHELA CUCUZZA E STELLA STARLIGHT, LO SCOOP DI ROBERTO ALESSI. LA D’URSO: “C’ERA GIA’ UNA RELAZIONE CON GORIA…”

In ogni caso la conduttrice di Pomeriggio 5 ha proseguito: “Quindi se Stella ha un’attrazione per Amedeo Goria potrebbe avere tranquillamente una relazione, visto che l’età è simile, con Michele Cucuzza”. Al che l’ex conduttore del Tg ha replicato, sempre con il sorriso: “No Amedeo è molto più giovane di me, ma non dovevamo parlare di Alex Belli?”.

Sulla vicenda è intervenuta anche Alessandra Mussolini, che in collegamento con il programma di Canale 5 ha commentato: “Queste sono relazioni ‘energetiche’, tu ti fai il bibitone di Stella di mattina, sono energetici…”. Starà realmente nascendo qualcosa fra Michele Cucuzza o Stella? Probabilmente lo scopriremo nelle prossime settimane, certo è che l’amica stellare di Alex Belli, da quando l’attore di Centovetrine ha varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia, è divenuta sempre più famosa.

