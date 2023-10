Michele Cucuzza: “Ero pazzo di Livia Azzariti”/ “Sono riuscito ad uscirci insieme ad amici…”

Michele Cucuzza e il ricordo di Uno mattina

Michele Cucuzza, insieme a Piero Badaloni, Livia Azzariti, è stato ospite della puntata di Bella Ma’ trasmessa oggi, giovedì 5 ottobre. Pierluigi Diaco ha scelto di ospitare nel proprio salotto i tre giornalisti per celebrare una delle trasmissioni storiche della Rai ovvero Uno Mattina che, nel corso di tantissimi anni di storia, ha avuto diversi conduttori. Tra i tanti è impossibile non citare proprio Michele Cucuzza, Piero Badaloni e Livia Azzariti che, con la loro professionalità, hanno scritto pagine importanti per la storia non solo della trasmissione, ma anche della televisione italiana.

Tra un ricordo e un altro, tra un filmato rievocativo e un altro in omaggio dei tanti conduttori di Uno Mattina, non sono mancate anche le rivelazioni inedite. In particolare, Michele Cucuzza si è lasciato andare ad una rivelazione sulla collega Livia Azzariti.

Michele Cucuzza è sempre stato schietto e sincero e, così, nel salotto di Bella Ma‘, rispondendo alle domande di Pierluigi Diaco, ha ammesso di aver sempre avuto una simpatia per Livia Azzariti, ma di aver fatto fatica a strapparle un appuntamento riuscendo ad uscire con lei solo in compagnia di amici.

“Ero pazzo di Livia, come fiumi di spettatori, e dopo anni, insieme ad altri amici, sono riuscito ad uscirci”, le parole di Cucuzza che ha immediatamente precisato come in quell’appuntamento non ci fosse assolutamente nulla di romantico. Una simpatia amichevole quella del giornalista nei confronti della collega con cui c’è stima e rispetto.

