Michele Cucuzza/ “GF Vip 2020? Gregoraci fortissima, non mi aspettavo da Briatore…”

Ospite di Francesco Fredella nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5, Michele Cucuzza ha commentato la diretta del Grande Fratello Vip 2020 di ieri, 28 settembre. Il noto giornalista, nonché ex inquilino della Casa più spiata d’Italia, si è detto colpito dall’eliminazione di Fulvio Abbate. “Sono molto dispiaciuto per la sua uscita, – e ancora – perché secondo me era un personaggio che poteva dare una scossa con la sua sapienza e la sua arguzia.” L’attenzione si sposta dunque sui concorrenti ancora in gara: chi è il leader finora? Cucuzza fa notare un Enock e una Patrizia De Blanck un po’ sottotono rispetto all’inizio. Poi ammette che, effettivamente, al momento c’è una concorrente che spicca sugli altri: “Io vedo molto forte Elisabetta Gregoraci!”

Michele Cucuzza commenta il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Le motivazioni della forza di Elisabetta Gregoraci sono presto descritte da Michele Cucuzza: “C’erano molte aspettative su di lei e devo dire che non ha fatto per niente la diva, è una persona estremamente posata, matura, perché non ha niente da dimostrare a nessuno e questo la rende un personaggio che può captare i favori del pubblico.” Fredella chiede, allora, se possa essere la nuova Adriana Volpe, “Non lo so, forte potrebbe esserlo Matilde Brandi”, è la risposta di Cucuzza. Si torna allora alla Gregoraci, puntando l’attenzioni sulle forti dichiarazioni fatte nelle ultime ore dal suo ex Flavio Briatore. Il giornalista commenta: “Non me l’aspettavo. – e nota – D’altronde Elisabetta ha sempre parlato bene di questo rapporto, dimostrandosi anche qui sempre molto misurata. Anche i suoi toni delicati sono in contrasto con la reazione così dura che c’è, dunque, dall’altra parte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA