Michele Cucuzza: “GF Vip? Lo rifarei!”/ “Quando ho baciato Rita Rusic nella Casa…”

Michele Cucuzza, noto giornalista, conduttore televisivo ed ex inquilino della Casa del Grande Fratello Vip, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Inevitabilmente, subito l’attenzione si è concentrata sulla nuova edizione del reality show di Canale 5: “Io ho trovato la prima puntata divertentissima – ha asserito lo storico presentatore de ‘La Vita in Diretta’ –. Ci sono un sacco di amici: Katia Ricciarelli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Carmen Russo, Manila Nazzaro e Adriana Volpe come opinionista. Mi divertirò moltissimo e mi ha emozionato la presenza di Manuel Bortuzzo, che ha una carica di vitalità incredibile. Mi stanno molto simpatiche, inoltre, le principesse Selassié”.

Il suo collega per tantissimi anni in Rai, Amedeo Goria, è uno dei concorrenti: “A me fa morire dal ridere! È un mio caro amico, un grande giornalista della mia generazione. Secondo me farà molta strada. Sono curioso di sapere cosa combinerà, perché pur essendo fidanzato è entrato da single!”. Quest’anno, peraltro, la Casa “mi sembra più colorata, più luminosa. Mi pare abbiano anche spostato il tavolo della cucina. In ogni caso, è sempre affascinante per chi ci entra. Quando sono entrato io avevo il compito di fare una sorpresa a Rita Rusic e di baciarla… Ero felicissimo!”.

MICHELE CUCUZZA: “TORNEREI AL GF VIP. NEL CUORE MI SONO RIMASTI…”

In merito alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza ha confessato di essersi divertito moltissimo in quel mese, in quanto ha trovato tanti amici e amiche: “Se mi richiamassero, lo rifarei di sicuro. Mi fanno ridere quelli che parlano di percorso… È un programma televisivo molto carino e divertente”. E se la chiamata giungesse per proporgli un ruolo da opinionista? “Ci sono già Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che sono mie amiche e sono bravissime. Se mi invitassero qualche volta come ospite in studio, però, ci andrei volentieri”.

Fra i “vipponi” della scorsa edizione, quella a cui il giornalista ha preso parte, gli è rimasta nel cuore più di ogni altro “Adriana Volpe, che avrebbe vinto se non le fosse capitato il dramma familiare che l’ha costretta a uscire. Poi, ho apprezzato e scoperto Tommaso Zorzi, che mi piace moltissimo e che ho rivisto con molto piacere nella prima puntata di quest’anno”.



