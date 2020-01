Michele Cucuzza/ Il rapporto con l’ex moglie, le confessioni (Grande Fratello Vip)

Arrivato il momento anche per Michele Cucuzza di abbassare un po’ di muri al Grande Fratello Vip 4 e raccontare al pubblico qualcosa di più sulla sua vita privata. Il giornalista non è mai stato di manica larga quando si tratta di scendere un po’ nel profondo della privacy, ma sembra che l’ondata di confessioni che sta colpendo un po’ tutta la Casa, potrebbe avergli fatto cambiare idea. Licia Nunez diventa anche per lui un valido orecchio pronto ad ascoltare le sue rivelazioni: “Mi sono dato da fare come un matto per recuperare e rimettermi con lei, ci sono riuscito, ma il risultato è durato pochissimo. Sono stati mesi disastrosi”. Il giornalista infatti ha cercato di recuperare il rapporto con l’ex moglie, ma senza riuscirvi. Un periodo particolare per la vita di Cucuzza: “Non c’era nulla che mi interessasse. Vivevo nella nebbia. Il telefono era l’unico canale tra me e lei, aspettavo solo un suo messaggio. Ero monomaniacale, sapevo che sarebbe stata la mia dannazione”. Nonostante tutto, il concorrente non si pente di quanto ha fatto, anche se ha finito per farsi del male con le sue sue stesse mani. “Man mano che passavano i giorni, quella chimica che alimentavi quotidianamente si attenua”, ha concluso. Del resto Michele ha al suo fianco una nuova compagna, Rosanna Caltizzone, con cui è riuscito a ritornare di nuovo fra le braccia di Cupido.

Michele Cucuzza abile stratega o “giullare” del Grande Fratello Vip?

Michele Cucuzza è quel simpaticone che ci fa divertire nella Casa del Grande Fratello Vip 4 oppure è un abile stratega, come lo ha definito Aristide Malnati? Anche se i due formano la quota cultura del gruppo di concorrenti, sembra che non siano mai riusciti a trovare un punto d’incontro. Il Mummy è convinto che stia muovendo delle fila da bravo burattinaio, come ha rivelato durante le nomination, ma sembra che sia l’unico ad essersi accorto di questo particolare. Cucuzza infatti non ha ricevuto nessun altro voto, mentre ha dato la sua nomination ad Andrea Montovoli. Ai suoi occhi, il modello infatti ama fin troppo stare per conto suo, pensare e ripensare senza creare armonia con il resto degli inquilini. Si potrebbe dire però la stessa cosa anche di Cucuzza, che a discapito della prima settimana di reality, sta via via prendendo le distanze da alcuni concorrenti. E’ normale che a questo punto del giocosi formino già dei gruppetti e sembra proprio che Michele non vada d’accordo nemmeno con Antonio Zequila, che nel frattempo sta diventando la spalla perfetta del papirologo.

