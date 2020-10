MICHELE CUCUZZA INTERPRETA ACHILLE LAURO/ “Di recente ho avuto problemi di salute…”

C’è anche Michele Cucuzza, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, in cui improvviserà una (o più) cover di un personaggio tra i più controversi del panorama musicale e dello spettacolo italiano: Achille Lauro. Reduce da un periodo non proprio sereno, in relazione in particolare alla sua salute, Cucuzza torna in tv per una performance diversa da quelle a cui ci ha abituato. Dicevamo sulla sua salute: in un’intervista del 18 settembre 2020 rilasciata a Ok Salute e Benessere, il giornalista e conduttore originario di Catania ha raccontato nel dettaglio che cosa gli è capitato. La ‘malattia’ in questione ha interessato gli occhi: “I miei sono estremamente delicati”, ha detto. “Essendo miope, tra l’altro, porto le lenti a contatto fin da quando avevo 18 anni. Mi hanno sempre agevolato nel lavoro, permettendomi di vedere meglio durante i tg e di leggere i ‘gobbi’ più facilmente. Tuttavia, le lentine comportano arrossamenti inevitabili, anche se si utilizzano colliri e lacrime artificiali con costanza. Sono quindi abituato a non avere l’occhio sempre limpido e non mi faccio spaventare da una lieve irritazione”.

Michele Cucuzza: “Non capivo cosa avessi”

Questa volta, però, Michele Cucuzza ha riscontrato qualcosa in più di una “lieve irritazione”: “Mi trovavo al mare, a Gaeta, ospite di alcuni amici. Dopo un’intera giornata trascorsa in spiaggia, mi è comparso quello che pensavo essere uno dei soliti arrossamenti oculari. ‘Avrò preso troppo sole’, mi sono detto senza eccessive ansie, ‘più tardi metterò il collirio e domani sarà tutto passato’”. Invece, la mattina seguente, si è svegliato con gli occhi color brace. “Tutte le persone che m’incontravano rimanevano impressionate e mi chiedevano preoccupate che cosa mi fosse accaduto. ‘Niente di grave, è la solita congiuntivite’, rispondevo. Eppure, dentro di me sentivo che era qualcosa di differente, non capivo che cosa avessi, né tantomeno quale potesse esserne stata la causa. Avevo la sensazione di non riconoscere più il mio corpo”.

Grande spavento per Michele Cucuzza

Non appena è stato possibile, Michele Cucuzza ha contattato il suo oculista: “Lui mi ha convocato subito nel suo studio, mi ha visitato accuratamente, ha guardato bene il fondo dell’occhio e non ha trovato particolari patologie. Avevo una congiuntivite estremamente pervicace e mi ha prescritto un collirio contenente il principio attivo idrocortisone sodio fosfato. Ho iniziato a prenderlo quotidianamente e, dopo circa una ventina di giorni, l’occhio ha cominciato a essere meno rosso e poi, finalmente, a sbiancare. Credo che, complessivamente, questo disturbo sia durato un paio di mesi, da quando si è manifestato fino a quando è sparito del tutto”. Nello stesso periodo, ha dovuto posare per la copertina del suo nuovo libro, il manuale di comunicazione in rete dal titolo irriverente Fuori dalle bolle!: “Be’, a ben guardarla, si vede che i miei occhi sono ancora leggermente arrossati. E devo dire che, ogni volta che rivedo quella fotografia, il mio pensiero va a quei giorni e a quanto mi ero spaventato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA