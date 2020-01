Michele Cucuzza/ “Non torno in tv da ripescato, ma…” (Grande Fratello Vip 2020)

Sarà un gradito ritorno quello di Michele Cucuzza sul piccolo schermo. Il 67enne ex mezzobusto della Rai è infatti fra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via in serata con la conduzione, inedita, del direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini, e la presenza in studio, nel ruolo di opinionisti, della coppia che non ti aspetti: Wanda Nara e Pupo. In realtà, parlare di ritorno non è del tutto corretto; infatti, il giornalista negli ultimi tre anni ha condotto con successo su “TeleNorba” la trasmissione “Buon Pomeriggio” e ora ha deciso di provare a rientrare nel circuito televisivo nazionale passando attraverso la porta, anzi, la casa principale. “È televisione – ha dichiarato Cucuzza sulle colonne di ‘Libero’ – e io la faccio praticamente da una vita: tg, intrattenimento con ‘La vita in diretta’, tv di servizio. Mi mancava, però, il reality. Erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tele da ‘ripescato’, dopo anni di assenza. Per me quella del Grande Fratello è a tutti gli effetti una sfida. Ora è finalmente venuto il momento di affrontarla”.

MICHELE CUCUZZA: “SONO CURIOSO DI ME STESSO. CON GLI ALTRI VIP…”

Michele Cucuzza, rispondendo agli interrogativi del quotidiano “Libero”, ha poi annunciato di essere “curioso” di mettersi alla prova e “di vedere come reagirò senza telefono, senza social, senza notizie. Non ho affatto le idee chiare. Voglio vedere come funziona la convivenza, senza snobismo, ma con la curiosità del giornalista. Questa sarà un’edizione importante, sono venti anni esatti di Grande Fratello in Italia. Spero anche di divertirmi e di essere circondato da persone simpatiche. C’è anche voglia di farsi due risate, di tanto in tanto. Non ho intenzione di litigare con nessuno: a volte ci si può scontrare, però senza parlarsi addosso”. A proposito degli altri vip in gara: Cucuzza ha asserito che “Antonella Elia e Adriana Volpe sono mie amiche, mentre stimo Barbara Alberti e ho grande voglia di incontrarla. Rita Rusic? L’ho intervistata numerose volte. Non conosco Pago, ma dall’esterno mi sembra simpatico. Mi incuriosisce molto Aristide Malnati, archeologo e papirologo. C’è anche Roberto Giacobbo? Non lo sapevo. Beh, allora sarà un’edizione coltissima, con il mio amico Alfonso Signorini al timone”.

MICHELE CUCUZZA: “IN POLITICA NON TIFO. SALVINI…”

Dopo aver rivelato di confidare in un futuro nei palinsesti Mediaset (“Non ne abbiamo parlato, ma se l’esperienza al GF Vip 4 andasse bene, mi piacerebbe non rimanesse isolata e mi portasse a diventare ospite. Mi appassiona la comunicazione politica”), Michele Cucuzza si è dichiarato “politicamente indipendente, non mi piace proprio schierarmi. Mi informo, questo sì, però non ho un orientamento prefissato. Non mi comporto né faccio il tifoso, cerco semplicemente di comprendere meglio ciò che accade”. Il conduttore ha poi rivolto un elogio al leader della Lega, Matteo Salvini: “Secondo me è il miglior comunicatore politico che abbiamo in Italia in questo momento. Se pensiamo che Trump comunica mediante Twitter, capiamo che stiamo parlando di argomenti seri, con grosse ripercussioni”. A tal proposito, un riferimento al suo nuovo libro in uscita. “Parla dell’universo del web, è edito da Armando Curcio e si intitola ‘Fuori dalle bolle’. Di fatto, è un’esortazione a non limitarsi all’uso di Internet soltanto per ciò che ci viene suggerito, ma anche per curiosare un po’ in giro e documentarsi”.



