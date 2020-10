Michele Cucuzza/ “Pronto a tornare al Grande Fratello Vip col TGF”: l’appello!

Michele Cucuzza è pronto a tornare nella Casa del Grande Fratello Vip. No, non stiamo parlando di un ritorno come concorrente ma come giornalista. Ebbene sì, ai microfoni di RTL 102.5 News, Michele confessa a Francesco Fredella che tornare con una sua rubrica fissa, il “TGF” (appuntamento che nella scorsa edizione faceva tanto divertire il pubblico), sarebbe per lui una grande gioia. Così lancia l’appello ad Alfonso Signorini, che ottiene dunque un ottimo spunto per la trasmissione che, puntata dopo puntata, continua a crescere in fatto di share. Cucuzza, che nella Casa del Grande Fratello Vip ci ha vissuto per mesi, ci dice la sua sul comportamento di Antonella Elia (che ha avuto come coinquilina) e della diatriba con Alba Parietti. “Antonella Elia è fatta così. – ammette il giornalista, che non si stupisce delle sue uscite polemiche. Anzi sottolinea – Vi ricordo che dopo le liti con Valeria Marini poi è diventata opinionista del Grande Fratello Vip”.

Michele Cucuzza dalla parte di Dayane Mello e Guenda Goria

Pungente ma sempre chiaro, Michele Cucuzza svela di essere rimasto colpito da due concorrenti, soprattutto dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 26 ottobre. “Mi sento di dare il mio supporto a due persone in particolare: una di queste è Dayane Mello che ieri ha affrontato questa storia della sua difficile infanzia. L’altra è Guenda, che sta crescendo davvero tanto”, ammette il noto giornalista. Ed è proprio in virtù di questo attestato di stima nei confronti di Guenda Goria che gli chiediamo cosa ne pensi della forte esposizione che figlia e mamma Maria Teresa Ruta hanno dato alla propria situazione familiare. Qualcuno parla di strategia ma, per Cucuzza, non è così: “Le dinamiche del Grande Fratello Vip ti portano anche a questo. Io vedo Maria Teresa estremamente sincera”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA