MICHELE DENTICE E ROBERTA DI PADUA/ “Sto bene in tv, ma voglio conoscere Serena…”

Tra Michele e Roberta, tra alti e bassi, la conoscenza continua. “C’è stata una piccola incomprensione e questa mattina mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto capire che aveva compreso il mio stato d’animo”, ha spiegato il cavaliere. “E’ stata una settimana bella, abbiamo parlato di cose più profonde”, ha fatto sapere Michele che, tuttavia, accetta di conoscere una nuova dama. Per lui, infatti, arriva Serena, una bellissima signora di Taranto che, dopo aver visto Michele in tv, ha deciso di chiamare la redazione essendone rimasta molto colpita. Pur stando bene con Roberta, Michele ha scelto di conoscerla deludendo, però, Roberta. “Io non chiudo perché non si può chiudere così improvvisamente, ma segno”, precisa Roberta che si sarebbe aspettata una decisione diversa da parte di Michele (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MICHELE DENTICE E ROBERTA DI PADUA MOLTO VICINI…

MICHELE DENTICE E ROBERTA DI PADUA, L’ARRIVO DI UNA NUOVA DAMA A UOMINI E DONNE

